"Film govori o srečanju konzervativnega z liberalnim. Klasična balkanska mama, ki ve, kaj je dobro za druge, spozna sinovo novo izbranko, a ta ne dosega njenih meril," je ob premieri v Cannesu na 72. mednarodnem filmskem festivalu povedala režiserka. V filmu poleg Nadrahove igrata še Mirjana Karanović in Muhamed Hadžović, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).

Slovenska režiserka Urška Djukić pred velikim platnom, kjer je bila na fotografiji je sedma z leve proti desni. Foto: Igor Mašera

Film je nastal v sorežiji z Gabrielom Tzafko, predstavnikom Danske in Grčije. S sorežiserjem sta film zasnovala v enem kadru, kader sekvenci dolgi 14 minut. "To je bila precej tvegana odločitev, saj je to pomenilo, da sva morala ritem in tempo filma koncipirati že vnaprej," je ustvarjanje opisala režiserka.

"Vsa čarovnija se je morala zgoditi v enem samem kadru"

Veliko več dela je bilo zato v predpripravah, da so zelo natančno določili mizansceno, akcije in dialoge. "Vsa čarovnija se je morala zgoditi v enem samem kadru dolgem 14 minut. Igralci in ekipa, vse je moralo biti popolno in hkrati se je morala v kadru zgoditi potrebna atmosfera. Vse to nam je v dvaindvajsetih ponovitvah uspelo samo enkrat. Naš trud je bil poplačan in takrat sem bila res zelo vesela."

"Igralci in ekipa, vse je moralo biti popolno in hkrati se je morala v kadru zgoditi potrebna atmosfera. Vse to nam je v dvaindvajsetih ponovitvah uspelo samo enkrat." Foto: Iz filma The Right One Urške Djukić.

Velik izziv je avtorjem predstavljal tudi koncept celotnega projekta The Factory - deset režiserjev je namreč snemalo pet filmov v tandemu. "Delo s sorežiserjem je bila precej razburljiva izkušnja. V tem procesu soustvarjanja sem se naučila ogromno o mehanizmih, s katerimi ustvarjamo avtorji, o nadzoru in o zaupanju," pa je soavtorica povedala o posebnem načinu dela. Pri projektu je v parih sodelovalo pet mednarodnih in pet režiserjev iz regije, vključujoč Slovenijo, Bosno in Hercegovino, Severno Makedonijo, Črno goro in Srbijo.

Ponovitev projekcije filmov v okviru canskega filmskega festivala, med katerimi je tudi The Right One, bo v nedeljo v dvorani Cinéma Alexandre III. Foto: Promocijsko gradivo

Promocija novih talentov na mednarodni sceni

Filmi so nastali v sklopu projekta Southeast European Factory po konceptu La Factory, ki ga podpisujejo Dominique Welinski in Directors’ Fortnight. Cilj projekta je promocija novih talentov na mednarodni sceni ter omogočanje vzajemnega ustvarjanja mladih filmskih lokalnih in mednarodnih avtorjev.



"Nora popotnica"

Vseh deset avtorjev bo imelo priložnost predstaviti svoje prvence tudi filmski industriji canskega filmskega festivala na tamkajšnji tržnici Marche du film. Urška Djukić pravi, da je to "nora popotnica za moj prvenec."



Izmed 89 prijavljenih projektov so jih izbrali osem

First Film First, intenzivni program za razvoj prvencev avtorjev iz jugozahodne Evrope, je letos izmed 89 prijavljenih projektov izbral osem projektov, ki bodo dobili podporo za razvoj prvih celovečernih igranih filmov. Med njimi so zbrali tudi prvenec Urške Djukić z delovnim naslovom Sram.



Dobitnica vesne za najboljši kratki film

Urška Djukić, rojena leta 1986 v Ljubljani, je študirala medijske umetnosti na Univerzi v Novi Gorici. Leta 2016 je posnela kratki igrano-animirani film Dober tek, življenje! inzanj prejela nagrado vesna za najboljši kratki film na 19. Festivalu slovenskega filma.