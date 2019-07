Bryan Cranston kot Walter White (D) in Aaron Paul kot Jesse Pinkman (L) v puščavah okoli novomehiškega kraja Albuquerque, kjer se dogaja serija. Foto: IMDb

Igralca, ki sta nastopila v nadaljevanki kot protagonista Walter White in Jesse Pinkman, sta v zadnjem času na družbenih medijih (Instagram) objavila skrivnostne fotografije, ki so številne napeljale k misli, da bi se lahko kmalu v kinematografih pojavil krivopotni film. Na včeraj objavljeni fotografiji igralca Aaron Paul in Bryan Cranston prečkata potok. Lahko bi bila fotografija s počitnic, a so oboževalci prepričani, da gre za diskretno napoved filma. Pod fotografijo je zapisano: "Še bolj prej" ("Even sooner")." Odštevanje do filmske premiere se lahko začne, so sporočilo te objave interpretirali na spletni strani publikacije Vulture.

Vse je mogoče

TV-serijo je ustvaril in sproduciral Vince Gilligan, v ZDA jo je bilo mogoče spremljati na na kabelskem kanalu AMC. Zatem je Gilligan ustvaril še izjemno priljubljen odcepek nadaljevanke Kriva pota (Breaking Bad) z naslovom Better call Saul. Ko so lansko jesen spraševali Gilligana, ali bi like iz serije Kriva pota še kdaj spet pripeljal na zaslone, je rekel le: "Vse je mogoče." Pri Albuquerque Journal so takrat dobili potrditev vira blizu produkcijske ekipe, da začenjajo v novomehiškem mestecu Albuquerque snemati Gilliganov film po predlogi serije.

Tudi serijo so vseh šest let snemali v kraju Albuquerque, kamor je fiktivna zgodba tudi postavljena. Protagonist in antagonist napete zgodbe je predmestni učitelj kemije Walter White. Med spopadanjem s kemoterapijami začne kuhati in prodajati najboljši metamfetamin daleč naokoli, da bi tako pokril visoke stroške zdravstvene oskrbe in olajšal prihodnost svoji ženi Skyler (Anna Gunn) ter otrokoma. Pri novem poslu z mamili mu pomaga nekdanji učenec Jesse Pinkman.

Kriva pota so bila nagrajena z vrsto prestižnih nagrad, med drugim desetimi emmyji in dvema zlatima globusoma, v Guinnessovo knjigo rekordov pa so se leta 2014 zapisala kot najbolje ocenjena serija vseh časov.