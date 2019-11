Vloga v melodrami Zvezda je rojena je bila za Lady Gaga prva glavna vloga pred filmsko kamero. Foto: Reuters

Scott se je po poročanju publikacije Deadline zavezal režirati film o modni dinastiji Gucci, natančneje o umoru vnuka ustanovitelja znamke Gucci z imenom Guccio Gucci.

Lady Gaga bo igrala Patrizio Reggiani, za katero je sodišče leta 1995 odločilo, da je kriva orkestracije atentata, in je tudi odsedela 18 let v ječi, preden so jo predčasno izpustili v letu 2016.

Hčerki krivita operacijo možganskega tumorja

Maurizio in Patrizia sta bila poročena in imela dve hčerki, a jo je pustil zaradi druge ženske. Nato so ji odstranili možganski tumor. Njeni hčerki prav operacijo tumorja krivita za njena dejanja.

Po drugi strani pa so mediji med senzacionalizirano afero vanjo usmerili temačnejši pogled: prikazovali so jo kot vročekrvno, ponižano žensko in jo poimenovali Črna vdova. Pred tem je bila sicer znana kot "Liz Taylor", saj je njena vijoličasta barva oči spominjala na ikonično filmsko zvezdnico, piše Buzzfeed. Prvotno so ji prisodili kazen, po kateri bi morala biti v zaporu 29 let.

O umoru, norosti, glamurju in pohlepu

Scenarij o Guccijevem umoru je napisal Roberto Bentivegna in temelji na knjigi Sare Gay Forden Hiša Gucci: Senzacionalna zgodba o umoru, norosti, glamurju in pohlepu. Scott se bo režije lotil takoj, ko konča film Last Duel, ki je trenutno v produkciji. V njem igrajo Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer in Ben Affleck. Ridley Scott je med drugim režiral Nebeško kraljestvo, grozljivko Hannibal in zgodovinski spektakel Gladiator.

To bo prvi film Lady Gaga, odkar je nastopila v vlogi Ally v uspešnici Zvezda je rojena Bradleyja Coopra, za kar sta Cooper in Gaga med drugim dobila oskarja za najboljšo izvirno pesem Shallow. Pred tem se je popzvezdnica kot igralka pojavila v TV-seriji Ameriška grozljivka.