Tom Hiddleston se je kot Loki prvič predstavil leta 2011. Foto: IMDb

Serijo, ki so jo kot eno od številnih novosti iz sveta superjunakov oznanili na letošnjem Comic-Conu, si bo mogoče prek nove storitve za pretočne vsebine Disney Plus premierno ogledati 7. maja leta 2021. V vlogo zlobnega boga prevare, Lokija, se vrača britanski igralec Tom Hiddleston. "To je novo območje, nov svet z novimi izzivi in komaj čakam, da začnemo z delom," je na konvenciji dejal Hiddleston. Sam vidi to kot eno bolj zanimivih kreativnih priložnosti, na katere je naletel.

Igralec je konec tedna v sklopu 50. festivala stripa in superjunakov Comic-Con napovedal, da bo serija o Lokiju premierno prikazana preko Disney Plusa 7. maja 2021. Foto: EPA

Lik Lokija, sleparskega posvojenega brata Thora (igra ga Chris Hemsworth), je umrl na začetku filma Maščevalci: Brezmejna vojna (2018), a se čudežno ponovno pojavi kot del superjunaške druščine v Maščevalcih: Zaključek iz lanskega leta.

Prvič je Hiddleston pozabljenega princa Asgarda, ki ga odkrije Odin (Anthony Hopkins), zaigral leta 2011, nato pa si je kostum oblekel še za filme Maščevalce.

Igralec se avgusta vrača tja, kjer se je njegova zgodba o uspehu začelo - v gledališče, vendar prvič bo stal na broadwayskih deskah. Nastopil bo v eni najodmevnejših iger Harolda Pinterja Prevara, ki jo bodo v Gledališču Harolda Pinterja pod okriljem podjetja režiserja Jamieja Lloyda uprizorili 40 let po prvi uprizoritvi v londonskem Narodnem gledališču.

Loki, božanstvo v norveški mitologiji, predstavlja večni trn v peti bogu Thoru, ki ga v filmih igra Chris Hemsworth. Foto: IMDb

Disney Plus, ki cilja postati Netflixova konkurenca, naj bi se v ZDA zagnal 12. novembra. Sicer pa je Comic-Con prinesel kar nekaj napovedi superjunaških produkcij. V prihodnjih dveh letih prihajajo med drugim nove prigode Črne vdove in Doktorja Strangea. Mahershala Ali bo stopil v kožo superjunaka Bladea, Angelina Jolie in Salma Hayek pa bosta na čelu zasedbe iz stripa The Eternals, ki bo filmsko priredbo dočakala v prihodnjem letu. V letu 2021 pa bo v filmu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings mogoče gledati prvega Marvelovega azijskega superjunaka.

Prav tako so pri Marvelu potrdili nadaljevanja uspešnic Črni panter, Varuhi galaksije in Kapatanka Marvel, in pa seveda Thora. V filmu z naslovom Love and Thunder bo Thora prvič upodobila ženska. Čast bo pripadla Natalie Portman, ki je v prejšnjih filmih upodabljala Thorovo dekle Jane Foster. Zgodba filma bo temeljila na stripu iz leta 2014, kjer Thor izgubi svojo moč in kladivo prevzame Jane.