Poleg Skupaj je isto priznanje ‒ posebno omembo ‒ dobil še hrvaški omnibus Duboki rezovi, ki z različnih strani pristopa k temi nasilja.

Drugi celovečerec Marka Šantića je nastal kot odziv na padec Družinskega zakonika, z njim si želijo razbiti stereotipe in prikazati čustva – ker prav ta ostanejo, ko odstranimo vse zakonodaje, postopke in pravna stališča, je za MMC povedal režiser. Foto: SOJ RTV SLO/Marko Kočevar

V filmu Skupaj spremljamo zgodbo dramskega igralca Luka (Primož Bezjak), ki živi v zunajzakonski zvezi s partnerjem, zdravnikom Matejem (Jernej Šugman) in njegovo hčerko Mio (Nadja Debeljak). Ko Matej nepričakovano umre, se morata Luka in Mia spopasti ne le s praznino, ki je ostala po Matejevem odhodu, temveč se morata bojevati tudi za obstoj svoje nevsakdanje družine. Tej nasprotujeta Mijina babica in dedek, ki si prav tako kot Luka želita skrbništva nad odraščajočim dekletom.

Film Skupaj režiserja Marka Šantića je nastal v produkciji Igranega programa Televizije Slovenija. Nagrajeni Marko Kočevar ustvarja na Televiziji Slovenija, kjer je kot direktor fotografije posnel vrsto dokumentarnih ter kratkih in celovečernih igranih filmov. Je član Združenja filmskih snemalcev Slovenije.

"Hotel sem, da se kamera premika, da ni vkopana," je režiser Marko Šantić v intervjuju za MMc povedal o tehnični plati filma. "Marku Kočevarju in meni je bil to res velik izziv. Pri prejšnjem filmu sem hotel bolj statično kamero, okoli katere se dogaja mizanscena. Pri snemanju je zanimivo že to: kjer koli postaviš kamero, se ti odpre drugačna vizura. Vedno hodimo po pločnikih, po ulicah. Če kamero postaviš pod drevo, odpiraš pogled od tam, ustvariš nov rakurz mesta. In to je tudi neke vrste čar snemanja."

Skupaj medtem nadaljuje svojo festivalsko pot in se bo konec maja predstavil na festivalu filma Jugovzhodne Evrope SEEFF v Berlinu.