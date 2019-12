Novi film bo imel podobno premiso kot originalni Sam doma, a ga bodo menda tudi naslovili drugače. Foto: Disney

Direktor korporacije Disney Bob Iger je že poleti razkril, kakšne načrte imajo z orjaškim katalogom filmov, ki je v Disneyevo last prišel z združitvijo s studiem Fox. Na platformi za pretočne vsebine Disney+ bodo predstavili "na novo zastavljene" različice štirih velikih Foxovih franšiz - Sam Doma, Noč v muzeju, Količinski popust (Cheaper By the Dozen) in Dnevnik nabritega mulca (Diary of a Wimpy Kid).

Iger je takrat poudaril tudi, da ne bo šlo samo za linearne priredbe, češ da bodo zgodbe "na novo zastavljene za nove generacije". To najbrž pomeni, da bo Kevinova družina opremljena z mobilnimi telefoni, mulec pa bo na internetu najbrž lahko našel ideje za še bolj sofisticirane potegavščine ...

Glavni "odrasli" vlogi bosta najverjetneje igrala Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt) in Rob Delaney (Catastrophe) - a filmska revija Variety dodaja, da pogajanja še potekajo in da pogodbe še niso bile podpisane. Zanimiv podatek je tudi, da omenjena ne bosta igrala paničnih staršev, ki so sina med božičnimi prazniki pozabili doma, pač pa zakonski par, ki mmora svojo družino obvarovati pred bankrotom. Ne vemo še, kdo bosta nova "mokra bandita" (Wet Bandits).

Fant, ki se bo moral ubraniti pred potencialnima vlomilcema, bo Archie Yates, mali britanski igralec, ki smo ga letos spoznali v satirični komediji Zajec Jojo. Archiejev lik sicer ne bo Kevin McAllister (tako je bilo leta 1990 ime liku Macauleya Culkina), pač pa drug otrok, ki se je znašel v podobni zagati.

Archie Yates je imel v Zajcu Joju sicer samo stransko vlogo protagonistovega prijatelja, a je v vsakem prizoru pred kamero absolutno zasenčil vse ostale. Foto: AP

Film bo režiral Dan Mazer, scenarij zanj pa sta napisala Mikey Day in Streeter Seidell, sicer sodelavca oddaje Saturday Night Live. Snemati bodo začeli v začetku naslednjega leta v Kanadi in ga za naročnike platforme Disney+ verjetno izdali okrog naslednjega božiča.

Ljudje imajo komedijo Sam doma, ki bo naslednje leto stara okroglih trideset let, očitno še vedno zelo radi - Macaulay Culkin je lani nastopil v oglasu za Google Assistant, v katerem je igral odraslo različico Kevina; odziv je bil izjemno pozitiven.

Nepotreben "reboot"?

Ob novici, da prihaja nov film, pa so bili tviteraši veliko bolj skeptični - zdi se, da se nikomur ne zdi potrebno, franšize obujati od mrtvih, ker "se klasik ne spreminja".

Najbrž je na mestu omeniti, da v zadnjih letih ponovni zagoni starih franšiz gledalcev v resnici ne zanimajo preveč - nova dela Terminatorja in Charliejevih angelčkov sta letos prišla in odšla brez večjega pompa. Po drugi strani pa uspeh filmov, kakršni so bili Nož v hrbet, Prevarantke na Wall Streetu in Izzivalca nakazuje, da si ljudje trenutno želijo novih, samostojnih zgodb.