Tista polovica Maščevalcev, ki je ni razgradilo v prah, razmišlja o nadaljnjih korakih ... Foto: IMDb

Z globalnim zaslužkom 2,188 milijarde dolarjev je Zaključek zdaj uradno drugi najdonosnejši film vseh časov: v pičlih enajstih dneh predvajanja je z drugega mesta izrinil film Titanik (1997). Znanstvenofantastični spektakel Avatar, edini film, ki je doslej prehitel Titanik, je za to potreboval 47 dni.

Zaključek je obenem eden od samo petih filmov v zgodovini, ki so s prodajo vstopnic zaslužili več kot dve milijardi dolarjev. V izbrani druščini so Avatar (2,78 milijarde dolarjev), Titanik (2,187 milijarde), Vojna zvezd: Sila se prebuja (2,06 milijarde) in Maščevalci: Brezmejna vojna (2,04 milijarde).

Superjunaška epopeja je doslej v domovini zaslužila 620 milijonov dolarjev, kar pomeni, da je deveti najdonosnejši film v Severni Ameriki. K skupnemu zaslužku je kar 575 milijonov prispevala samo Kitajska.

Večkratni ogledi stripovskih navdušencev, pa tudi luksuzni formati ‒ Imax in 3D ‒ so v zadnjih letih pripomogli k astronomskim zaslužkom določenih filmov. Dva filma v zgodovini ‒ Avatar in Sila se prebuja ‒ sta doslej zaslužila več kot milijardo dolarjev samo s projekcijami v 3D-ju.

Brezmejno vojno in Zaključek, spektakla, ki zašpilita t. i. "sago kamnov neskončnosti", sta režirala Anthony in Joe Russo. Novi film je 22. v Marvelovem filmskem vesolju, behemot, ki zgodbo konča tam, kjer jo je prekinila Brezmejna vojna ‒ sredi opustošenja, ki ga je z uničenjem polovice življenja v galaksiji za seboj pustil Thanos. Poudarek je bil predvsem na prvotni postavi Marvelovih superjunakov, kot so Iron Man (Robert Downey jr.), Črna vdova (Scarlett Johnasson), Stotnik Amerika (Chris Evans), Hulk (Mark Ruffalo) in Thor (Chris Hemsworth).