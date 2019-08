Igralec Robert Downey Jr. pa je dobil nagrado za akcijskega zvezdnika za film Maščevalci: Zaključek. Foto: AP

Trofeja za tiste, ki so najstnice in najstnike najbolj prepričali, je jadralna deska. Letos je bilo oddanih več kot 55 milijonov glasov. Izbirali so najstniške ikone v filmu, televiziji, glasbi, športu, modi, komediji in na spletu.

Prvič so podelili nagrado ikona, ki je odšla v roke Taylor Swift. Foto: AP

Med serijami je kakor lani največ najst-glasov dobila zasedba Riverdala - v kar štirih kategorijah, na filmskih platnih pa sta najbolj navdušila Disney in Marvel s filmi Maščevalci: Zaključek, Aladin in Spider-man: Daleč od doma.

Slovesnost, ki sta jo povezovala Lucy Hale in David Dobrik, je bilo mogoče spremljati na programu Fox - v živo s plaže Hermosa v Kaliforniji. Med velikimi zmagovalci večera najdemo še filme Nori bogati Azijci, The Perfect Date, The After, pa tudi TV-seriji Supernatural in Stranger Things. Glasbenici in tekstopiski Taylor Swift so podelili prvo nagrado ikona, igralec Robert Downey Jr. pa je dobil nagrado za akcijskega zvezdnika.

Na dogodku so nastopili glasbeniki OneRepublic, Blanco Brown, Mabel, Monsta X, CNCO, Jordan McGraw s posebno gostjo Sarah Hyland, Johnny Orlando, Jacob Sartorius, Zhavia in Hayden Summerall.



Zendaya je dobila nagrado za poletno igralko v filmu Spider-Man: Daleč od doma. Foto: AP

Spodaj si lahko ogledate zmagovalce iz različnih kategorij:



FILM

Akcijski film: Maščevalci: Zaključek

Akcijski igralec: Robert Downey Jr. (Maščevalci: Zaključek)

Akcijska igralka: Scarlett Johansson (Maščevalci: Zaključek)

Fantazijski film: Aladin

Igralec v fantazijskem filmu: Will Smith (Aladin)

Igralka v fantazijskem filmu: Naomi Scott (Aladin)

Dramski film: After

Igralec v drami: Hero Fiennes Tiffin After

Igralka v drami: Josephine Langford After

Komedija: Nori bogati Azijci

Igralec v komediji: Noah Centineo (The Perfect Date)

Igralka v komediji: Laura Marano (The Perfect Date)

Filmski hudobec: Josh Brolin (Maščevalci: Zaključek)

Poletni film: Spider-Man: Daleč od doma

Noag Centineo je poleg nagrade za igro dobil tudi priznanje za zvezdo družbenih omrežij. Foto: AP

TELEVIZIJA

TV-drama: Riverdale

Igralec v TV-drami: Cole Sprouse (Riverdale)

Igralka v TV-drami: Lili Reinhart (Riverdale)

TV-akcija: MacGyver

TV-komedija: Veliki pokovci

Igralec v TV-komediji: Jaime Camil (Jane the Virgin)

Igralka v TV-komediji: Nina Dobrev (Fam)

Resničnostni šov: Amerika ima talent

"Throwback" TV-serija: Prijatelji

Poletna TV-serija: Stranger Things

GLASBA

Izvajalec: Shawn Mendes

Izvajalka: Billie Eilish

Skupina: Why Don’t We

Izvajalec kantrija: Dan + Shay

Izvajalec R&B-ja/Hip-Hopa: Cardi B

Izvajalec rocka: Panic! At The Disco

Skladba izvajalke: Lauren Jauregui – Expectations

Skladba izvajalca: Louis Tomlinson – Two of Us

Pop skladba: Ariana Grande – “thank u, next”

R&B/Hip-Hop skladba: Lil Nas X (feat. Billy Ray Cyrus) – Old Town Road [Remix]

Rock skladba: Panic! At The Disco – Hey Look Ma, I Made It

Poletna skladba: Señorita – Shawn Mendes & Camila Cabello

Skladba iz filma: A Whole New World (End Title) – ZAYN & Zhavia Ward



Tori Spelling in Jennie Garth, zvezdnici nadaljevanke Beverly Hills 90210, ki letos dobiva nadaljevanje. Foto: AP

ŠPORT

Športnik: Stephen Curry

Športnica: Serena Williams



SPLET

Spletna zvezdnica: Emma Chamberlain

Spletni zvezdnik: David Dobrik

Spletni komik: The Dolan Twins

Zvezda družbenih omrežij: Noah Centineo

Spletna modna zvezda: Hannah Meloche



POSEBNA OMEMBA

Ikona: Taylor Swift