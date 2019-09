Nežka. Foto: SFC

Nežka je zgodba o deklici, ki se po koncu božičnih praznikov zaradi skrhanih odnosov v družini začne zatekati v svoj domišljijski svet. Nerazumljiv svet konfliktov odraslih se vedno bolj staplja z njenim pravljičnim svetom. V filmu igrajo Lara Volavšek, Maša Derganc in Uroš Fürst. Glasbo podpisuje Filip Šijanec, montažerka je Neja Berger, scenografka Neža Zinajić, kostumografka Tina Kolenik, oblikovalec zvoka Julij Zornik, maskerka Lija Ivančič in snemalec zvoka Martin Rajšter.

Nežko so v sklopu študijskih filmov tekmovalnega programa predvajali na lanskem Festivalu slovenskega filma. Direktor fotografije Dejan Ulaga je lani zanj prejel nagrado IRIS, ki jo vsako leto podeljuje Združenje filmskih snemalcev Slovenije. Producent filma je Jan Marin iz produkcijske hiše Fixmedia, koproducent je Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani.

Film je svojo prvo mednarodno nagrado prejel na uglednem festivalu kratkih filmov Drama, ki je potekal od 15. do 21. septembra. Dogodek velja za enega pomembnejših mednarodnih festivalov kratkega filma.

Med novejšimi filmi so v Drami predstavili tudi Raj Mitje Lična in Sonje Prosenc, ki je na pravkar končanem Festivalu slovenskega filma prejel nagrado za najboljši kratki film. Foto: Monoo

V mednarodnem tekmovalnem programu je glavno nagrado prejela tunizijsko-kanadsko-katarsko-švedska koprodukcija Brotherhood, ki jo podpisuje Meryam Joober. Najboljši režiser je Aliaksei Paluyan za Lake of happiness, nagrada, ki zmagovalcu prinese tudi kandidaturo za evropsko filmsko nagrado, pa je šla ukrajinsko-poljskemu filmu Weightlifter režiserja Dmytra Sukholytkyy-Sobchuka.

Sicer pa se je v tekmovalni program uvrstil tudi film The Right One režiserke Urške Djukić, v Balkan panorami pa so bili predstavljeni slovenski filmi. V sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom so predvajali 15 filmov, ki so nastali v zadnjih 20 letih.

Spomnili so se tudi letošnje stoletnice Franceta Štiglica in predstavili film Maščujmo in kaznujmo, ki je leta 1947 na filmskem festivalu v Benetkah prejel mednarodno nagrado. Na ogled so bili še animirani filmi mednarodno uspešnih slovenskih animatorjev Dušana Kastelica, Grege Mastnaka in Špele Čadež ter kratka filma Jana Cvitkoviča, Srce je kos mesa in To je zemlja, brat moj, ki so jih prikazali na festivalu v Benetkah.

Slovenski kratki film so zastopali še Vsak dan ni vsakdan Martina Turka, ki je bil leta 2009 predvajan na filmskem festivalu v Cannesu (in sicer v sekciji Quinzaine), in Vučko Matevža Luzarja, ki je bil nominiran za študentskega oskarja.

Med novejšimi slovenskimi kratkimi filmi pa so predstavili Selitev Žiga Virca, ki je bila premierno prikazana na filmskem festivalu v Torontu, animirani kratki film Ples ljubezni Lea Černica in kratki igrani film Raj, ki ga podpisujeta Mitja Ličen in Sonja Prosenc.