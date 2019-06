Med dejanskimi arenami Milene Dravić se po novem nahaja tudi replika tiste, ki ji je bila pred leti ukradena iz stanovanja. Foto: Puljski filmski festival

V Beogradu, rojstnem mestu Milene Dravić, trenutno poteka 21. festival nitratnega filma, ob tem pa zaznamujejo tudi 70. obletnico zagona Jugoslovanske Kinoteke. Še maja lani so pod streho te kinoteke odprli Zapuščino Milene Dravić in Dragana Nikolića.

Velik beograjski igralski par

Igralka, ki se jo je uvrščalo v sam vrh največjih filmskih zvezdnikov na območju nekdanje Jugoslavije, je pravzaprav zbolela pred leti, potem ko je leta 2014 umrl njen prav tako v Beogradu rojeni mož in stanovski kolega, Dragan Nikolić. Igralski par je med letoma 1972 in 1974 vodil tudi priljubljeno TV-oddajo Obraz uz obraz.

Na lanskem odprtju Zapuščine Milene Dravić in Dragana Nikolića v kinoteki je velika igralka torej zgolj nekaj mesecev pred svojo smrtjo izrazila obžalovanje, da med zapuščino ni njene prve zlate arene, ki jo je osvojila z vlogo v filmu Nadštevilna (v izvirniku Prekobrojna), ki ga je leta 1962 posnel Branko Bauer.

Plakat za film Nadštevilna, ki je Mileni Dravić prinesel eno izmed njenjih aren. Foto: IMDb

Odpuščanje za preteko dejanje

Znana je zgodba, da je dolgoprstnež pred več kot štirimi desetletji iz stanovanja Dravićeve odnesel nagrado, vendar ji je po več kot dvajsetih letih pristopil, ji priznal krajo in jo prosil za odpuščanje, kar je igralka takrat tudi storila, so sporočili s filmskega festivala v Pulju, kjer ovenčajo ustvarjalce in filme z arenami.

Pobuda anonimnega oboževalca

Na pobudo, ki jo je podal anonimni oboževalec Milene Dravić, temu pa se je pridružil še predsednik Sveta srbske narodne manjšine Istrske županije Milan Rašul, so sprožili postopek za izdelavo replike te puljske nagrade.

Z odobritvijo hrvaškega ministrstva za kulturo je direktorica filmskega festivala v Pulju Gordana Restović repliko ukradene arene v Beogradu predala Zapuščini Milene Dravić in Dragana Nikolića.

Na slavnostni predaji je uvodni govor imel direktor Jugoslovanske kinoteke Jugoslav Pantelić, dogodku pa sta se med drugim udeležila veleposlanik Republike Hrvaške v Beogradu Gordan Bakot ter režiser in selektor festivala nitratnega filma Saša Erdeljanović.

Predaja replike arene. Foto: Puljski filmski festival

Po lastnih besedah tesno navezana na puljski festival

Igralki so se v sklopu lanskega filmskega festivala v Pulju - na katerega je, kot je ob tej priložnosti dejala, tesno navezana, saj je tam osvojila pomembna priznanja svoje kariere in postala prava igralka - pripravili pregledno fotografsko razstavo.

Milena Dravić (1943-2019). Foto: IMDb

Festival v Pulju, ki velja za osrednji hrvaški filmski festival, bo svojo 66. izvedbo doživel letos med 13. in 27. julijem.