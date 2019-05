Milena Zupančič je številnim priznanjem dodala še nagrado SEE Actress 2019, ki jo uvršča med pomembnejše nagrade, ki jih je v karieri prejela. Foto: BoBo/Borut Živulović

Milena Zupančič je tako postala prva dobitnica nagrade SEE Actress, ki je priznanje za življenjsko delo oziroma celoten filmski opus. Kot dobitnico so jo razglasili tako v Berlinu, kjer je festival potekal četrtič, kot v Parizu, kjer pravkar poteka devetič. V francoski prestolnici so ji nagrado izročili v dvorani v sklopu znamenite univerze Sorbona.

Igralka pravi, da je med številnimi priznanji, ki jih je prejela, ta gotovo eno najpomembnejših. "Predstavljam si, da sem prišla v poštev, ker sem 30 let delala v tem prostoru, ne le v Sloveniji," je povedala in pojasnila, da so med dobitniki tudi ustvarjalci iz Bolgarije, Romunije, držav nekdanje Jugoslavije oziroma celotne jugovzhodne Evrope.

V vlogi Mete v Cvetju v jeseni. Foto: SFC

Občinstvu so jo predstavili v triminutnem videokolažu od njenih zgodnjih do poznejših filmskih vlog. V biografiji, ki so jo objavili na festivalski spletni strani, pa so med drugim zapisali, da je ustvarila mnogo likov in stranske vloge čustveno kompleksnih žensk. "V zelo različnih vlogah predstavlja enako sugestivno podobo iz klasične in sodobne drame."

Poudarili so še, da je prejela številne nagrade na gledaliških in filmskih festivalih v nekdanji Jugoslaviji in Sloveniji, med njimi Borštnikov prstan leta 1999. Leta 1993 je dobila tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo. V utemeljitvi so jo takrat opisali kot igralko osupljivega igralskega razpona, ki interpretativno raznovrstnost vlog "uresničuje z mojstrskim razčlenjevanjem vloge, z že skoraj glasbenim preigravanjem nasprotujočih si psiholoških stanj, s slikovitimi dialoškimi amplitudami, z natančno odmerjeno uporabo gibov, s sijajno govorno razlago".

Nagrado so ustanovili s prvim festivalom leta 2011, doslej pa so jo prejeli še Miki Manojlović (Srbija), Meto Jovanovski (Makedonija), Emir Hadžihafizbegović (Bosna in Hercegovina), Rade Šerbedžija (Hrvaška), Branimir Popović (Črna gora), Ion Caramitru (Romunija) in Cvetana Maneva (Bolgarija).

Festival prestavlja filmsko ustvarjalnost Makedonije, Turčije, Črne gore, Hrvaške, Kosova, Romunije, Slovenije, Srbije, Bolgarije, Albanije, Grčije, Bosne in Hercegovine, Cipra, Madžarske in Moldavije. Iz Slovenije se v sklopu pariškega programa predstavljata še celovečerni film Skupaj Marka Šantića in kratki film Fundamenti Petra Cerovška. Zaključna slovesnost s podelitvijo nagrad bo v petek.