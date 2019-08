Televizijska mreža FX, ki je prvi dve seriji franšize o resničnih kriminalnih primerih posnela v letih 2016 in 2018, je sporočila, da bodo na začetku naslednjega leta začeli snemati tretjo serijo. Serija, naslovljena Impeachment (Ustavna obtožba), bo doživela premiero 27. septembra 2020, piše Los Angeles Times.

Monica Lewinsky in Bill Clinton v Beli hiši 21. septembra leta 1995 – ta dan naj bi tudi imela spolne stike. Foto: Reuters

In prav Monica Lewinsky, nekdanja praktikantka v Beli hiši, ki je zaradi afere s takratnim predsednikom pristala v sredini medijskega vrtinca, bo sedla na producentski stolček. Kot je še predtem povedal izvršni producent Ryan Murphy, se projekta ne bi želel lotiti brez njene prisotnosti. Med producenti sta tudi Jemima Khan in Henrietta Conrad, ki sta producirali že dokumentarno serijo The Clinton Affair, ki je vključevala poglobljene intervjuje s praviloma pred mediji precej sramežljivo Lewinskyjevo.

Leto 1995 v znamenju afere Zippergate

Spomnimo, leta 1995 so o spolnem škandalu s Clintonom poročali praktično vsi svetovni mediji, afera pa je privedla tudi do ustavne obtožbe predsednika, ki pa ga ta ni odnesla s položaja. Takrat je prišlo na dan, da je predsednika 22-letna praktikantka Monica Lewinsky v Ovalni pisarni Bele hiše oralno zadovoljila. Izbruhnil je škandal, ki se ga je prijelo ime Zippergate, modra obleka praktikantke, umazana s predsednikovo spermo, pa je postala razvpito dokazno gradivo.

Leta 1973 rojena Monica Lewinsky se je, ko se je polegel prah okoli afere s predsednikom ZDA, veliko selila. Med drugim je iz socialne psihologije magistrirala na sloviti Londonski ekonomski šoli, se potegovala za številne službe na področju komuniciranja in blagovnih znamk. Specializirala se je za dobrodelne kampanje, a zaradi njene "zgodovine" so se je morebitni delodajalci izogibali, saj bi se zaradi narave dela morala namreč srečevati z novinarji. Foto: Reuters

Lewinskyjeva se je po aferi umaknila v osamo in se zavila v medijski molk, ki ga je prekinila šele leta 2014 z objavo v reviji Vanity Fair. Predtem je zavrnila veliko izjemno donosnih ponudb tabloidov – nekateri tabloidi naj bi ji ponujali tudi deset milijonov dolarjev –, ker se ji preprosto ni zdelo prav, da bi javno prala umazano perilo.

Serija bo temeljila na knjižni predlogi Jeffreyja Toobina. Foto: Amazon

Vnovičen pogled na v 90. letih obrekovane ženske

Prihajajoča serija Impeachment se s svojo tematiko med drugim pridružuje omenjeni dokumentarni seriji The Clinton Affair, Amazonovemu dokumentarcu Lorena, filmom iz sveta drsanja The Price of Gold in I, Tonya ter uvodni seriji franšize Ameriška kriminalna zgodba, naslovljeni The People vs. O. J. Simpson. Vsem tem novejšim izdelkom je skupno, da se posvečajo vnovičnemu premisleku o prejkone v 90. letih minulega stoletja obrekovanih ženskah, od Lorene Bobbitt in Tonye Harding do Marcie Clark, glavne tožilke v primeru O. J. Simpsona.

Scenarij bo napisala Sarah Burgess po knjižni uspešnici Jeffreyja Toobina iz leta 1999 A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President. Mimogrede, tudi Toobinova knjiga The Run of His Life: The People vs. O. J. Simpson je bila knjižna predloga za serijo The People vs. O. J. Simpson.

"Ta franšiza na novo proučuje nekatere najbolj zapletene, polarizirajoče zgodbe v novejši zgodovini na ustrezen, niansiran in zanimiv način," je v izjavi za javnost dejal predsednik mreže FX Networks John Landgraf. Serija "Impeachment: American Crime Story bo prav tako proučila spregledane razsežnosti žensk, ki so se ujele v škandal in politično vojno, ki je vrgla dolgo senco na Clintonovo predsedovanje."

Premiera dva meseca pred volitvami

Landgraf se je odzval tudi na novinarska vprašanja o kritikah na družbenih medijih, da je datum premiere tretje sezone postavljen zgolj dva meseca pred ameriške predsedniške volitve. Nekateri so namreč izrazili pomisleke, da bo serija, ki se osredotoča na škandal, ki je zaznamoval obdobje Clintonovega predsedovanja, šla na roko Donaldu Trumpu.

Monico Lewinsky bo upodobila Beanie Feldstein. Foto: IMDb

"Zelo močno verjamem v to, česar smo se lotili. Menim, da to ne bo določilo, kdo bo postal naslednji predsednik ZDA. Menim, da je to rahlo histerično," je dejal Landgraf in dodal, da bo "še naprej podpiral umetnike, ki želijo ustvarjati imenitno umetnost ter jo umestiti v čas in prostor, kjer jo bodo ljudje gledali ... "

Po pisanju Los Angeles Timesa bodo osrednjo igralsko zasedbo sestavljale Sarah Paulson kot zaupnica Lewinskyjeve Linda Tripp, Beanie Feldstein kot Monica Lewinsky in Annaleigh Ashford kot Paula Jones, ki je obtožila Clintona, da jo je spolno nadlegoval, ko je bil še guverner zvezne ameriške države Arkansas.