"Mednarodne prepoznave kakovosti in inovativnosti, ki nas uvršča v sam vrh evropskih kinematografov, se še posebej veselimo v pričakovanju gradnje novega mestnega minipleksa," so sporočili iz Kinodvora.

Nagrado so v Lizboni prevzeli Metka Dariš, direktorica Kinodvora, Koen Van Daele, pomočnik direktorice za program in Nina Peče Grilc, nekdanja direktorica Kinodvora. Foto: Joana Linda/Europa Cinemas

Nagrada Europa Cinemas za najboljši program je ena izmed treh, ki jih mreža podeljuje. Nagrado za najboljši program za otroke in mlade sta dobili Cinéma Lux iz Caena in Café des Images iz Hérouville-Saint-Claira. Za najbolj domiselnega podjetnika pa sta bila nagrajena Yanaki in Christo Dermendjiev iz Lucky Cinema Home v Plovdivu.

Za pionirsko delo na področju filmske vzgoje

Leta 2010 je nagrado za najboljši program za otroke in mlade dobil Kinodvor, in sicer za pionirsko delo na področju filmske vzgoje v prvih dveh letih delovanja.

Mednarodna mreža Europa Cinemas ima v svojih krogih 3123 filmskih platen, ki stojijo v 1194 kinematografih prek 43 držav, in znotraj njih v 724 mestih. Smernice mreže obsegajo posvečanje posebne pozornosti evropskemu filmu, razvijanje iniciativ, namenjenih otrokom in mladim, promoviranje raznolikosti ter razvijanje mreže kinodvoran, kar omogoča skupne iniciative na nacionalni in evropski ravni.

Foto: Kinodvor

21. konferenca Europa Cinemas: Krepitev kulture obiskovanja kina v hiperpovezanem svetu

Konference mednarodne mreže Europa Cinemas potekajo vsako drugo leto. V Lizboni se je konference po besedah kinodvorovcev udeležilo prek petsto strokovnjakov s področja filma, med njimi predstavniki kinematografov, avdiovizualnih organizacij in združenj, distributerji ter predstavniki Evropske komisije.

Direktorica Kinodvora Metka Dariš je predstavila Kinotrip, filmski program, ki ga pripravljajo mladi za mlade. Na konferenci so med drugim predstavili še knjigo Cinema Makers Agnès Salson in Mikaela Arnala, v kateri obravnavajo tudi Kinodvor.

Poleg Kinodvora so se konference udeležili tudi nekateri drugi slovenski kinematografi iz Art kino mreže Slovenije, ki so člani Europa Cinemas, in predstavili desetletno delovanje mreže.