Revija Hollywood Reporter poroča, da so sami videli obvestilo, ki ga je studio Universal naslovil na več tisoč ameriških kinooperaterjev. Napovedali so, da jim pošiljajo nove kopije filma z "nekaj izboljšanimi vizualnimi učinki". Menda gre za odločitev širše in tudi evropski operaterji so v ponedeljek dobili podobno obvestilo.

Zgodba Mačk, ki jo je navdihnila poezija T. S. Eliota, se odvija na velikem smetišču, na katerem se v noči s polno luno zbirajo mačke, da bi izbrale tisto, ki bo odšla v "mačja nebesa" in se vrnila z novim življenjem. Vsaka pripoveduje svojo zgodbo, da bi se stari vodja mačje družbe lahko odločil, katero bo izbral. Foto: IMDb

"Mislim, da je tak postopek odraz kompleksnosti uporabljenih posebnih učinkov, pa tudi tega, da se je produkcija dokončevala do zadnjega hipa," je za The Guardian komentiral direktor Britanske kinematografske zveze Phil Clapp. "V zadnjih nekaj dneh so imeli čas za zadnje detajle pri posameznih posebnih učinkih." Hollywood Reporter sicer dodaja, da "se še nikoli ni zgodilo", da bi kdo spreminjal dokončan film, ki je že v distribuciji.

Kilava premiera, a ni še vse izgubljeno

V ZDA je film ob premiernem koncu tedna zaslužil 6,5 milijona dolarjev, kar je občutno manj, kot so mu napovedovali analitiki. A menda še ni vse izgubljeno: nekateri opozarjajo na primer Največjega šovmana, ki je sicer doživel medlo ameriško premiero, v tednih, ki so sledili, pa se je izkazal za mednarodno uspešnico in na koncu v svetovnem merilu zaslužil 440 milijonov dolarjev.

Prav vizualni učinki so tisti element, ki je v enaki meri šokiral in zabaval prve gledalce filma, pa naj so bili filmski kritiki ali "anonimni" tviteraši. Zvezdnike, kot so Idris Elba, Judi Dench in Taylor Swift, so Mačke spremenile v amalgame človeških in živalskih telesnih delov. Režiser Tom Hooper je na rdeči preprogi pred svetovno premiero filma v New Yorku priznal, da je film dokončeval še zadnji dan pred projekcijo. Spektakel se ponaša s stomilijonskim proračunom.

O "sporni" mačji dlaki je recenzentka The Irish Timesa zapisala: "Resnična težava filma je moteča in grozna "tehnologija digitalne dlake". Vsakič ko se navadiš na sicer res avantgardni koncept Mačk, nekdo trzne z uhljem ali pomiga z repom in takoj spet razmišljaš o tem, kako pošastno so v resnici videti."

Tviteraši so ugotovili celo, kako lahko gledalci ločijo, ali gledajo še staro ali pa že popravljeno različico Mačk – v filmu, kot se je predvajal doslej, lahko za trenutek uzremo dlan "mačje" Judi Dench, na katero so pozabili dodati dlako (je pa zato jasno viden njen prstan, ki ni del zgodbe).

"Nenamerna mojstrovina"

Recenzent New York Timesa se zgraža, češ da bi se "dala napisati doktorska teza o tem, kako se je ta brca v temo sploh zgodila". Ameriški spletni portal The Ringer filmu priznava, da je "nenamerna mojstrovina – to ni božični spektakel, ki smo ga potrebovali, je pa spektakel, kakršnega smo si zaslužili". V manj hiperboličnem tonu sicer dodaja, da je "film preveč dolgočasen za vse to teatralno razburjenje".

Vse povedano ne pomeni, da drugačnih mnenj sploh ni bilo. The Financial Times poroča, da "Mačke pristanejo na nogah po zaslugi odlične koreografije, Judi Dench, Jamesa Cordena in Taylor Swift". Večina se sicer strinja s tistimi prejšnjimi citati – film ima trenutno le 18 odstotkov pozitivnih ocen na spletni strani Rotten Tomatoes.

Jason Derulo v Mačkah. Foto: IMDb

Film je branil tudi eden izmed zvezdnikov, ki v njem nastopajo, Jason Derulo. Za tabloidni portal TMZ je pripomnil, da "recenzije tako ali tako ne štejejo" in da je bil muzikal še kot gledališka predstava nerazumljen ter sprva slabo sprejet na Broadwayu. "Kdor si bo šel film ogledat, ga bo odneslo v drugo dimenzijo."