Film Izbrisana bo na sporedu 15. julija. Foto: Gustav film

Med drugim bodo prikazali celovečerec Mihe Mazzinija Izbrisana, film režiserke Teone Strugar Mitevske Bog obstaja, ime je Petrunija in koprodukcijo Šivi v režiji Miroslava Terzića.

Film Izbrisana bo na sporedu 15. julija. Prinaša zgodbo o nosečnici Ani, ki v porodnišnici ugotovi, da je ni v računalniških sistemih. Film je na 21. Festivalu slovenskega filma prejel štiri vesne, so zapisali v Slovenskem filmskem centru (SFC).

Filma, nagrajena na letošnjem Berlinalu

V tekmovalni program manjšinskih koprodukcij sta se uvrstila tudi filma Bog obstaja, ime je Petrunija in Šivi, ki sta bila nagrajena na letošnjem 69. Berlinalu. Film Teone Strugar Mitevske, ki je nastal v koprodukciji Severne Makedonije, Slovenije, Belgije, Francije in Hrvaške, je prejel nagrado šestčlanske ekumenske žirije in nagrado tričlanske žirije zveze nemških kinematografov. Film Miroslava Terzića, ki je nastal v koprodukciji Srbije, Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine, pa je prejel nagrado europa cinemas za najboljši evropski film v programskem sklopu Panorama ter drugo nagrado občinstva.

V tekmovalni program manjšinskih koprodukcij se je uvrstil tudi film Bog obstaja, ime je Petrunija. Foto: Produkcijska hiša Vertigo

Manjšinski koprodukciji sta tudi hrvaški mladinski film Moj dedek je padel z Marsa režiserjev Dražena Žarkovića in Marina Andree Škop in hrvaški igrano-dokumentarni film Dnevnik Diane Budisavljević režiserke Dane Budisavljević, v katerem igra tudi Igor Samobor, eno izmed stranskih moških vlog pa Boris Ostan. Film bo imel na festivalu svojo svetovno premiero v četrtek, 18. julija.

V sklopu programa Kontrapunkt bo 15. julija hrvaško premiero doživel film Igram, sem režiserja Miroslava Mandića, posnet v črno-beli tehniki. Film se posveča igralskemu poklicu ter meji med igralcem in likom, ki ga igralec interpretira – meji, ki lahko postane nedoločljiva za igralca. Film je imel mednarodno premiero lani novembra na jubilejnem 40. CIFF v Kairu, domačo festivalsko premiero pa na 21. Festivalu slovenskega filma v Portorožu.

V sklopu programa Kontrapunkt bo 15. julija hrvaško premiero doživel film Igram, sem režiserja Miroslava Mandića, posnet v črno-beli tehniki. Foto: IMDb

Istrsko narodno gledališče bo gostilo še tri filme s slovensko noto. Dokumentarni film Njihovim stopama, obiteljske priče s Balkana bo v programskem sklopu Kratka Pula na sporedu predzadnji dan festivala, kratki film Nežka scenaristke in režiserke Gaje Möderndorfer bo v študentski sekciji na sporedu 19. julija, zadnji festivalski dan pa bodo prikazali film Ne vem več, kdo smo mi hrvaškega scenarista in režiserja Borisa Homovca, ki je nastal tudi v slovenski koprodukciji.

Vsi filmi, z izjemo Njihovim stopama, obiteljske priče s Balkana in Ne vem več, kod smo mi, so nastali s finančno podporo SFC-ja.