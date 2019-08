Sarajevo je tisti festival v regiji, ki se najbolj potrudi z zvezdniškim bliščem in glamurjem. Foto: Sarajevski filmski festival/Obala Art Centar

Že 25. sarajevski filmski festival bo potekal od 16. do 23. avgusta. Prvi na sporedu bo v tekmovalnem dokumentarnem programu premierno prikazan dokumentarec Hči Camorre režiserja Siniše Gačića, ki je nastal v slovensko-italijanski koprodukciji. Observacijski dokumentarec predstavlja zgodbo Cristine Pinto, ki je bila kot mladoletnica obsojena na 24 let zapora zaradi sodelovanja v oboroženi mafijski organizaciji.

Gačić je dejal, da je bil film Hči Camorre, katerega slovenski koproducent je Studio Maj, dolgoleten projekt, ki sta ga s scenaristko Anko Pirš snemala od leta 2014. "V dokumentarnem filmu se nisem toliko ukvarjal s fenomenom neapeljske mafije, bolj sem se osredotočil na osebne izzive protagonistke, ki se je morala po dolgi zaporni kazni preizkusiti v vlogi mame, babice in partnerice," so režiserjeve besede povzeli na Slovenskem filmskem centru (SFC). Na projekciji v Sarajevu bo Gačić navzoč z ekipo.

Siniša Gačić in Anka Pirš v dokumentarnem filmskem projektu Hči Camorre spremljata nekdanjo morilko Cristino Pinto, ki se po štiriindvajsetletni zaporni kazni bori z izzivi vsakdanjega življenja. Kmalu po prihodu iz zapora njen partner Raffaele zboli za rakom. Cristina poišče zatočišče pri hčerki Elleni, s katero skušata nadoknaditi izgubljena leta. Foto: SFC

V programu Fokus s filmi iz regije, ki so že doživeli premiere na pomembnih filmskih festivalih, bo po svetovni premieri v tekmovalnem programu festivala v Karlovih Varih prikazan novi film Damjana Kozoleta z naslovom Polsestra. Film je nastal v produkciji Vertiga v sodelovanju z makedonskimi in srbskimi koproducenti, festivalske projekcije v Sarajevu pa se bo udeležil tudi Kozole.

"To je film o dveh ženskah, ki ne želita imeti nič skupnega in negirata vsako podobnost, vendar na koncu najdeta to, kar najbolj zanikata," polsestri opisuje režiser Damjan Kozole. Foto: Urša Premik

Slovenska nadaljevanka Jezero

Med kakovostnimi dramskimi nadaljevankami iz regije pa bosta v programu Avant Premiere Gala prvič predstavljena 1. in 2. del slovenske dramske nadaljevanke Jezero, ki nastaja po istoimenski uspešnici, po scenariju pisatelja Tadeja Goloba, Matevža Luzarja, Mihe Hočevarja in Srđana Koljevića. Glavno vlogo inšpektorja Birse igra Sebastian Cavazza, njegovo sodelavko Tino pa Nika Rozman. V nadaljevanjih nastopajo še številni znani slovenski igralci. V Sarajevo bodo na premiero odpotovali režiserja Luzar in Klemen Dvornik ter glavna igralca.

Sarajevski filmski festival bo 16. avgusta odprla svetovna premiera filma Sin v režiji Ines Tanović. Film je nastal v sodelovanju koproducentov iz Hrvaške, Romunije, Slovenije in Črne gore. Slovenski koproducent je Monoo.

Manjšinski koprodukciji

V Sarajevu bodo prikazali tudi dve uspešni slovenski manjšinski koprodukciji. V programu Fokus bo predstavljen film Bog obstaja, ime ji je Petrunija makedonske režiserke Teone Strugar Mitevske, katerega slovenski koproducent je Vertigo, in film Šivi srbskega režiserja Miroslava Terzića, katerega slovenski koproducent je Nora Productions.

V bosensko-hercegovski program je vabljen slovenski film Igram, sem režiserja Miroslava Mandića (producent Filmostovje), ki se je v Sarajevu že predstavil marca na Dnevih slovenskega filma, ob njem pa še hrvaški film Moj dedi je padel z Marsa, pri katerem je slovenski koproducent Senca studio.

Na koprodukcijski tržnici Cinelink bo predstavljen celovečerni dokumentarni projekt Antigona režiserja Janija Severja, programa Talents Sarajevo pa se bodo udeležili štirje mladi slovenski ustvarjalci – igralka Mia Skrbinac, režiserka Urška Djukić, direktor fotografije Fabris Šulin in montažer Lukas Miheljak.