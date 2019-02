Studio Skydance Animation je Lasseterja zaposlil, potem ko je bil animator zaradi obtožb spolnega nadlegovanja prisiljen zapustiti svoje mesto v studiu Pixar.

Od samega začetka gibanja #MeToo je Emma Thompson že večkrt spregovorila o nepravilnostih, ki jim je bila priča v zabavni industriji. Harveyja Weinsteina je opisala kot "plenilca", obtožbe kolegic proti njemu pa kot "vrh ledene gore". Harvey Weinstein zdaj čaka na sojenje v zvezi s petimi primeri spolne zlorabe; sam še vedno zanika, da je imel s komer koli spolne odnose proti njegovi volji. Foto: IMDb

Obtožbe na Lasseterjev račun so bile dovolj resne za odpustitev. Hollywood Reporter je lani poročal o "grabljenju, poljubljanju in komentiranju telesnih atributov", kar naj bi Lasseter redno počel na službenih prireditvah in sestankih, še posebej, kadar je pil alkohol. Več zaposlenih je tudi pričalo, da je Lasseter z leti postajal vse bolj gospodovalen.

Emma Thompson bi morala posoditi glas eni od junakinj v komediji Sreča (Luck), zgodbi o tem, kako zelo sreča vpliva na naše vsakodnevno življenje. Ko se je odločila pretrgati sodelovanje, tega ni naredila v tišini ali s klasičnim sklicevanjem na "ustvarjalna razhajanja" ‒ napisala je odprto pismo, v katerem sprašuje, zakaj bi "studio najel nekoga z Lasseterjevo zgodovino neprimernega vedenja".

Koliko šteje spodobno obnašanje, če je pod prisilo?

"Če se moški že desetletja na neprimeren način dotika žensk, zakaj bi hotela ženska zdaj delati z njim, še posebej, če je edini razlog, da se je ne dotika, nova pogodba, v kateri je navedeno, da se mora vesti 'profesionalno'?" je Emma Thompson zapisala v pismu, ki ga je v celoti objavil časopis Los Angeles Times.

Igralka navaja prejšnje incidente, katerih je bil obtožen Lasseter, in na glas podvomi, ali je spoštovanje, ki ga izkazuje kolegicam zdaj,"kaj drugega kot nastop, ki ga je primoran uprizarjati". Zdi se, da nam sporoča: Učim se čutiti spoštovanje do žensk, prosim za potrpljenje, dokler si prizadevam za to. Težko je," je še dodala.

This is what it looks like to walk the walk. Thank you, Emma Thompson. #TIMESUP https://t.co/raJCNyCJou — TIME'S UP (@TIMESUPNOW) 26. februar 2019

"Bojni klic"

Melissa Silverstein, ustanoviteljica organizacije Women and Hollywood, ki se zavzema za vključevanje in enako zastopanost spolov, je odločitev Emme Thompson v tvitu opisala kot "enega najpomembnejših trenutkov za gibanje #MeToo," češ da "ne gre samo za odprto pismo, ampak za bojni klic".

Ko je studio Skydance januarja najel Lasseterja, je generalni direktor David Ellison vsem zaposlenim poslal interno obvestilo. V njem je poudaril, da je opravil "neodvisno preiskavo" in da je prepričan, da se je Lasseter pokesal za svoje napake.

Proti koncu svojega pisma Emma Thompson poudari še, da ji je zelo žal, da ne bo sodelovala pri Sreči, saj je režiser Alessandro Carloni "neverjetno ustvarjalen". "Toda v tem prehodnem času in času kolektivnega ozaveščanja lahko storim samo to, kar se mi zdi prav," je nadaljevala. Če se namreč ljudje, kot je ona sama, ne bodo izpostavili, "ni zelo verjetno, da se bodo stvari spremenile".

Animator in režiser John Lasseter si je poklicni ugled ustvaril kot eden izmed vodij studia Disney in soustanovitelj hiše Pixar, kot kreativna sila za animiranimi uspešnicami Svet igrač, Avtomobili in Ledeno kraljestvo. Foto: Reuters

Namesto kesanja preskočili naravnost k odpuščanju?

Organizacija Time's Up, ki se bojuje za boljšo zastopanost in varnost žensk v Hollywoodu, je že v januarju javno obsodila studio Skydance, češ da je "znova priskrbel izpostavljen, privilegiran in vpliven položaj moškemu, ki je bil večkrat obtožen spolnega nadlegovanja na delovnem mestu". Ta odločitev je samo še dodatno "podprla in utrdila nagnit sistem, ki omogoča vplivnim moškim, da jo odnesejo brez posledic za svoja dejanja."

Če se hočejo možje, kot je Lasseter, vrniti na vplivne položaje, morajo po besedah predstavnic Time's Up zadostiti trem pogojem: pokazati morajo iskreno obžalovanje, temeljito morajo spremeniti svoje vedenje, oškodovanim pa se morajo odkupiti za vse, kar so prestali. "Ponuditi vplivni položaj človeku, ki ni naredil še ničesar od tega, pomeni podporo zlorabam," so zapisale.