Na današnjem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu so naznanili, da gre letošnja nagrada lux makedonsko-slovensko-belgijsko-francosko-hrvaški koprodukciji Bog obstaja, ime ji je Petrunija Teone Strugar Mitevske. Slovenski koproducent je Danijel Hočevar iz produkcijske hiše Vertigo, kostumografijo pa podpisuje Monika Lorber.

Namen filmske nagrade lux je povečati prepoznavnost evropskih filmov, omogočiti ogled evropskemu občinstvu in spodbuditi razpravo o temah, ki jih filmi obravnavajo. Na posnetku je prizor iz zmagovalnega filma. Foto: Produkcijska hiša Vertigo

Film Bog obstaja, ime ji je Petrunija je na letošnjem 69. Berlinalu že prejel nagrado ekumenske žirije in nagrado žirije zveze nemških kinematografov, slavil pa je tudi na festivalu v Pulju, kjer je prejel nagrado za najboljšo režijo v kategoriji manjšinskih koprodukcij.

Za lovoriko sta se potegovali še dve koprodukciji

V igri za nagrado sta bila še dokumentarec Nerešeni primer Hammarskjöld, dansko-norveško-švedsko-belgijska koprodukcija danskega režiserja Madsa Brüggerja, in politični triler Kraljestvo, špansko-francoska koprodukcija španskega režiserja Rodriga Sorogoyena. Nominirane filme si je bilo mogoče v Sloveniji ogledati v sklopu 30. ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala (Liffe) ter v Sežani in Velenju.

Uporaba novih načinov komuniciranja

Predsednik parlamenta David Sassoli je ob razglasitvi čestital vsem trem finalistom in dejal: "Ukvarjati se s kompleksnostjo našega vsakodnevnega dela ni vedno enostavno, ne da bi se ob tem zapletli v tehnične podrobnosti parlamentarnih dejavnosti. Biti moramo sposobni poročati tudi o čustvih in uporabiti nove načine komuniciranja."

Ob tem je dodal, da je "nagrada lux izjemno orodje, ki nas spremlja pri tem prizadevanju: ukvarjanje z imigracijami, pravico do zdravja, feminizmom in politično etiko skozi filme, ki jih spodbuja nagrada lux, je priložnost, ki jo moramo izkoristiti. Spoprijemanje s podnebno krizo, našo kolonialno preteklostjo ali razprava o našem modelu družbe skozi film je spodbuden izziv, ki ga je treba negovati."

Prizor iz nagrajenega filma Bog obstaja, ime ji je Petrunija. Foto: LIFFe

Ko ženska sodeluje v moškem ritualu

Pri Slovenskem filmskem centru (SFC) so zgodbo o Petruniji povzeli takole. "Vsakega januarja v makedonskem mestu Štip krajevni duhovnik v reko vrže leseni križ, za katerim skače na stotine moških. Tistega, ki ga bo potegnil iz vode, bosta spremljala sreča in uspeh. Tokrat za križem spontano skoči tudi Petrunija in uspe križ zgrabiti pred drugimi. Moški so jezni, ker si je ženska drznila sodelovati v njihovem ritualu. Nastane popoln kaos, a Petrunija ne odneha."

Predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli. Foto: Reuters

"Naj živi svoboda izražanja"

Sassoli je v svojem govoru za konec opomnil še: "Rad bi ponovil: biti moramo posebej ponosni na nagrado lux, nagrado našega parlamenta, na režiserje in avtorje, ki smo jih imeli čast spoznati. Naj živi svoboda izražanja, naj živi evropska kinematografija, naj živi nagrada lux," so sporočili iz generalnega direktorata Evropskega parlamenta za informiranje.

Vsi trije finalisti so bili prevedeni v 24 uradnih jezikov EU-ja in bodo v 50 evropskih mestih na ogled do februarja 2020. Takrat pa bo za svojega favorita glasovalo tudi občinstvo.

Lani je nagrado lux prejel film Bojevnica islandskega režiserja Benedikta Erlingssona, sicer tudi veliki nagrajenec lanskega Liffa.