Nagrado ji bodo podelili v Slovenski kinoteki, kjer bodo žanrske nagrade za izjemne dosežke na področju podnaslovnega prevajanja prejeli še Andreja Kurent, Ana Grmek, Igor Divjak, Vesna Žagar in Ana Bohte.

Suzana Čižman Prosenc prejme nagrado za življenjsko delo za izjemen prispevek k predstavljanju slovenske filmske in televizijske umetnosti v tujini. Kot so zapisali v obrazložitvi nagrade, spada med tiste prevajalce, ki podpisujejo prevode slovenskih filmov in oddaj v tuje jezike. Ti prevajalci so, kot so zapisali v društvu, "resnični ambasadorji slovenske filmske umetnosti in pogosto odločilno vplivajo na uspeh slovenskih umetnin v tujini, bodisi na festivalih, predvajanjih ali pri prodaji tujim distribucijskim in televizijskim hišam".

Med filmskimi deli, ki jih je prevedla, je več filmov Metoda Pevca, med drugim Aleksandrinke. Produkcijska hiša Vertigo

Na RTV Ljubljana, kot se je tedaj imenovala nacionalna RTV hiša, je Suzana Čižman Prosenc prišla leta 1976, pri 21 letih, kjer je pozneje med drugim delala v službi za mednarodno sodelovanje kot dopisnica. Prevajala in brala je turistične napotke za radijsko hišo, pozneje pa začela delati na TV Slovenija – v službi za informiranje tujine in zunanjepolitični redakciji.

Prevajala je oddaje Svet poroča in Slovenski magazin. Delala je kot referentka za uvoz in izvoz programov na TV, kjer je v slovenskem prostoru orala ledino, predstavljala slovenske filme in oddaje v tujini in se trudila, da bi kljub zelo skromni denarni produkcijski in propagandni podpori tujce prepričala, da so ti izdelki vredni pozornosti.

Sodelovala je tudi s slovenskimi neodvisnimi producenti in v angleščino prevajala scenarije od začetka nastajanja do končne različice, kar je zlasti pomembno pri koprodukcijah, ki jih je iz leta v leto več. Marsikdaj je na podlagi bogatih izkušenj in poznavanja zahtev in pričakovanj tujih trgov sodelovala z avtorji in producenti oddaj in filmov že pred snemanjem in v času končne obdelave, piše v obrazložitvi.

Seznam dokumentarnih oddaj, celovečernih in kratkih filmov, ki jih je Suzana Čižman Prosenc prevedla v angleščino, spominja na obujanje zgodovine slovenske televizijske in filmske produkcije, so zapisali v društvu. Na seznamu so filmi Metoda Pevca Aleksandrinke, Dom, Lahko noč, gospodična, Pod njenim oknom, Vaje v objemu in Jaz sem Frenk, dokumentarec Toma Križnarja in Maje Weiss Nube 2, mladinska filma Gremo mi po svoje 1 in 2 Mihe Hočevarja in številni drugi.

Andreja Kurent je nagrajena za slovenski prevod igranega celovečernega filma Neruda režiserja Pabla Larraina, Ani Grmek gre nagrada za prevod britanske igrane nadaljevanke Beseda na a režiserja Petra Bowkerja, Igorju Divjaku pa za prevod oddaje Slavoj Žižek in Jordan Peterson – Sreča: kapitalizem proti marksizmu.

Nagrado za prevod sinhronizirane celovečerne risanke v slovenščino prejme Vesna Žagar za prevod filma Bikec Ferdinand v režiji Carlosa Saldanhe, nagrado za prevod slovenskega dokumentarnega filma v tuji jezik pa Ana Bohte za prevod oddaje Neuvrščeni migranti na sončni strani Alp: Slovenec po izbiri režiserja Aleša Verbiča.