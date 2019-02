Nagrado WGA za najboljši izvirni scenarij filma je dobil Bo Burnham za svoj režijski prvenec Osmi razred (Eighth Grade), film o introvertirani najstnici, ki snema videe na YouTubu in poskuša najti prijatelje. Foto: IMDb

Slavnostni prireditvi sta potekali sočasno v New Yorku in Los Angelesu v nedeljo zvečer, poroča Entertainment Weekly. Chelsea Peretti je vodila dogodek na zahodni obali, Roy Wood mlajši pa v New Yorku.

Film o introvertirani najstnici

Nagrado WGA za najboljši izvirni scenarij filma je dobil Bo Burnham za svoj režijski prvenec Osmi razred (Eighth Grade), film o introvertirani najstnici, ki snema videe na YouTubu in poskuša najti prijatelje. Nagrado za najboljši prirejeni scenarij pa sta dobila Nicole Holofcener in Jeff Whitty za film Can You Ever Forgive Me?, narejen po biografskem romanu Lee Israel.

Od leta 2008 je osem zmagovalcev nagrade za izvirni scenarij WGA osvojilo tudi oskarja iste kategorije. Letošnji zmagovalec Osmi razred pa sploh ni nominiran. Cehovsko združenje scenaristov pa denimo ni nominiralo scenarija za priljubljeni film Yorgosa Lanthimosa Najljubša.

Nagrajenci malih zaslonov so postali Barry kot najboljša nova TV-serija, Čudovita ga. Maisel kot najboljša komična TV-serija in Američani s svojo finalno sezono kot najboljša dramska serija. Zgodba o ruskih vohunih v ZDA z naslovom Američani, ki se ji je lansko poletje odvrtela zadnja, šesta sezona, je letos dobila nagrado zlati globus za najboljšo dramsko serijo.

3.700 predstavnikov stroke

Scenaristični ceh, v katerem je zbranih 3.700 predstavnikov stroke, je najboljše po svojem glasovanju razglasil teden pred oskarji.

Eighth Grade | Official Trailer HD | A24