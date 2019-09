Ekipa HBO-jeve serije Igra prestolov, ki se je po desetih letih sklenila s sezono, ki je mnoge razočarala, kljub temu pa je z letošnje podelitve odnesla največ emmyjev. Foto: EPA

To je bil za Game of Thrones že četrti emmy za najboljšo dramsko serijo, nagrado za najboljšo komično serijo pa je odnesla britanska komedija Fleabag (Bolhača). Sicer pa je na 71. podelitvi emmyjev, hollywoodskih osrednjih televizijskih nagrad, slavilo več novincev kot starih favoritov.

Jodie Comer je bila nagrajena za glavno vlogo v dramski seriji. Foto: EPA

Billy Porter iz FX-ove serije z LGBTQ-tematiko Pose je postal prvi odkrito homoseksualni temnopolti igralec, ki je prejel nagrado za najboljšega igralca v drami, britansko novinko Jodie Comer pa so ovenčali z emmyjem za glavno vlogo v dramski seriji Killing Eve (Ubij Eve), ki je nastala v produkciji BBC America.

Glavna slavljenka Phoebe Waller-Bridge

Glavna slavljenka večera pa je bila Phoebe Waller-Bridge, glavni igralki in avtorici Amazonove serije Fleabag, ki je prav tako avtorica serije Killing Eve. Domov je odnesla namreč kipec za najboljšo igralko v komični seriji, zaradi česar sta praznih rok ostali šestkratna zmagovalka Julia Louis-Dreyfus iz serije Veep (Podpredsednica) in lanska zmagovalka Rachel Brosnahan iz serije The Marvelous Mrs. Maisel (Čudovita gospa Maisel. Phoebe Waller-Bridge pa so ovenčali še z emmyjem za avtorstvo najboljše komične serije. "To postaja že absurdno," je dejala Waller-Bridgeova. "Zares čudovito in pomirjujoče je vedeti, da lahko umazana, sprevržen, jezna in zmešana ženska pride do emmyjev," je še dodala.

Ekipa črne komedije Bolhača, ki je priljubljena tako v Evropi kot ZDA. (Glavna igralka in avtorica Phoebe Waller-Bridge je peta z desne.) Foto: EPA

Serija z največ emmyji v zgodovini

Igra prestolov je s svojimi 38 lovorikami serija z največ emmyji v zgodovini podeljevanja teh nagrad. Tudi v boj za letošnje nagrade je stopila kot favoritka, četudi je mnoge oboževalce razočarala s svojo zadnjo sezono. Tokrat so njeni ustvarjalci odnesli domov 12 kipcev, dramska serija Chernobyl o jedrski nesreči v Černobilu jih je odnesla 10 in je prav tako nastala pod HBO-jevo streho.

Prizor iz serije Chernobyl. Foto: EPA

The Marvelous Mrs. Maisel je prejela osem kipcev, vključno z emmyjema za stranskega igralca (Tony Shalhoub) in stransko igralko (Alex Borstein). Emmyja za najboljši televizijski film pa je prejel Netflixov Black Mirror: Bandersnatch.

Netflixove stvaritve prejele 27 kipcev

Glede na skupno število letos osvojenih emmyjev je na drugem mestu za HBO-jem pristal Netflix, ki so mu jih namenili 27.

"Teh zadnjih 10 let je bilo najboljših v naših življenjih," je dejal soavtor Igre prestolov David Benioff." Ne morem verjeti, da smo zaključili s tem, ne morem verjeti, da smo to dejansko ustvarili. Vse smo ustvarili skupaj in zdaj je konec tega," je še dodal.

Peter Dinklage jee četrtič prejel lovoriko za najboljšo moško stransko vlogo v dramski seriji Igra prestolov. Foto: EPA

Peter Dinklage pa je kot edini izmed devetih nominiranih igralcev Igre prestolov bil tudi nagrajen. Prejel je emmyja za stranskega igralca za svojo upodobitev Tyriona Lannisterja. "Za vas smo dobesedno hodili skozi ogenj in led. Vse skupaj bi znova takoj storil," je dejal Dinklage in se ob tem zahvalil Benioffu in njegovemu soavtorju D. B. Weissu.

Poziv za enakopravne honorarje

Televizijska akademija je v kategoriji najboljših miniserij nagradila Chernobyl, Netflixovo dramatično serijo When They See Us (Ko nas vidijo) in FX-ovo Fosse / Verdon, v kateri je nastopila Michelle Williams v vlogi broadwayske pevke in plesalke Gwen Verdon.

Michelle Williams. Foto: EPA

Williamsova se je v svojem govoru sprva zahvalila televizijski mreži FX, nato pa je izpostavila vprašanje oziroma izrazila prošnjo za enakopravne honorarje v Hollywoodu. "[Pri FX-u] so razumeli, da ko nekomu dodaš vrednost, ga to opolnomoči, da stopi v stik s svojo prirojeno vrednostjo in kam da nato to vrednost? Vloži jo v svoje delo," je še dejala igralka.

Za stranski vlogi v miniserijah sta prejela Ben Whishaw za A Very English Scandal in Patricia Arquette za The Act.

In še letošnji novinci

Novinec Jharrel Jerome je prejel kipec za najboljšega igralca za serijo When They See Us, ekranizacijo zgodbe peterice, znane kot Central Park Five, ki so jih v osemdesetih letih prejšnjega stoletja v New Yorku po krivem obtožili in zaprli zaradi posilstva. Jerome se je v svojem zahvalnem govoru poklonil "možem, ki jih poznamo kot oproščenih pet".

Med prvikrat nagrajenimi sta bila Julia Garner, ki je prejela emmy za stransko vlogo v seriji Ozark, in britanski igralec Ben Whishaw prav tako za stransko vlogo v seriji A Very English Scandal (Zelo angleški škandal) in Jesse Armstrong, avtor HBO-jeve drame Succession (Sukcesija).