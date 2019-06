Slavnostna premiera filma Človek s senco bo potekala v sklopu cikla Naši filmi doma. Foto: Zavod ZANK

Kot pravi režiserka, ne gre za klasičen narativni film, ampak sestavlja sporočilo asociativni niz podob, ki v kombinaciji z zvokom in glasbo povedo "zgodbo". V njem skuša spregovoriti o nezmožnosti biti, obstajati kot avtonomno, svobodno bitje: "Kaj nas določa kot ljudi, kot človeka? Eno je civilizacija kot sistem moči in nadzora, zgrajen tekom časa in postavljen od tistih, ki so bili in ki so še na poziciji moči in ti dejansko določajo človekovo usodo. V toku 'zgodbe', ki jo film razvija, se pokaže, da je največja zabloda človeka njegova iluzija, da je svoboden."

Drugo vprašanje, ki se ga film loteva, je vprašanje človeške reprodukcije. Kaj je tisto, kar sili človeka v reprodukcijo? Morda družbena prisila, zgolj genetski kod, podobno kot pri živalih, ali pa človekov strah pred smrtjo, pred ničem, pred praznino, ki biva v vseh nas vse od rojstva dalje. "Verjetno kombinacija vsega skupaj," je razmišljala režiserka.

Ema Kugler o Človeku s senco

V glavnih vlogah igrajo Marko Mandić, Loup Abramovici in Nataša Matjašec-Rošker. Glasbo filma podpisuje skladatelj Robert Jiša iz Prage, izvaja pa jo Simfonični orkester Radia Slovenija pod taktirko Mareka Štryncla. Direktor fotografije je Lev Predan Kowarski, zvok je oblikoval Boštjan Kačičnik, digitalno postprodukcijo slike pa studio NuFrame.

Film je nastal v produkciji Zavoda ZANK, s finančno podporo SFC-ja in s pomočjo koproducentov: NuFrame, Zvokarna, MBgrip, VPK-pro, Big Heart Studio, Radio Slovenija - Radio ARS in sponzorjem Slovenskimi železnicami, piše v sporočilu za javnost.

V glavnih vlogah nastopa med drugim Marko Mandić. Foto: Zavod ZANK

Vsestranska samostojna umetnica Ema Kugler se ukvarja s performansom, instalacijami, videom, filmom in gledališko kostumografijo. Deluje kot režiserka, scenaristka, scenografka, kostumografka in montažerka.

Umetnico odlikuje avtorski vizualni jezik, ki se napaja iz podzavesti, referira se na metaforiko duhovne zgodovine in človeškega duha ter sledi najvišjim estetskim merilom. Njene gibljive slike so prikaz ritualov vsakdanjega življenja, interpretacija velikih mitoloških zgodb in angažiran komentar družbenih anomalij.

Ema Kugler je prejela več nagrad – za delo na področju multimedialne umetnosti nagrado zlata ptica, za filmsko ustvarjanje pa nagrado Prešernovega sklada, Župančičevo nagrado in več mednarodnih nagrad.