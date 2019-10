Nove nagrade za film Bog obstaja, ime ji je Petrunija

Makedonsko-slovensko-belgijsko-francosko-hrvaška koprodukcija

Skopje, Tuzla - MMC RTV SLO, STA

Film Bog obstaja, ime ji je Petrunija je na letošnjem 69. berlinalu prejel nagrado ekumenske žirije in nagrado žirije zveze nemških kinematografov. Foto: Produkcijska hiša Vertigo

Koprodukcijski film Bog obstaja, ime ji je Petrunija, pri katerem je sodelovala tudi Slovenija, je osvojil še dva festivala. Dobil je glavno nagrado na festivalu All About Freedom v poljskem mestu Gdansk in na filmskem festivalu v bosanski Tuzli.