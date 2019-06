Predprodaja vstopnic za posamezne predstave se je začela danes. Foto: Kinodvor

Na grajskem dvorišču se bo zvrstil raznolik program filmskih vrhuncev pretekle sezone, pa tudi šest svežih filmov, ki bodo na gradu doživeli slovensko premiero. Film pod zvezdami bo odprl prvenec Urše Menart Ne bom več luzerka.

Ne bom več luzerka je "generacijski portret", podan prek zgodbe devetindvajsetletne diplomantke umetnostne zgodovine, ki se brez denarja, dela in družbe znajde na kavču svojih staršev ter ugotovi, da bo odrasti težje, kot je pričakovala. Prvi igrani celovečerec Urše Menart je bil na Festivalu slovenskega filma v Portorožu nagrajen z vesno za najboljši celovečerni film, scenarij in stransko igralko, posebno omembo žirije pa je prejel na festivalu LIFFe.

Dokumentarec Asifa Kapadie o zlatih letih nogometne ikone je sestavljen iz še nikoli videnih posnetkov iz osebnega arhiva Diega Maradone. Foto: IMDb

Zazrti v zvezde (tako in drugače)

Kot so sporočili iz Kinodvora, so letošnji izbor močno zaznamovale ikone iz sveta filma, športa, glasbe, baleta in književnosti. V njem so med drugim filmi o enem največjih nogometašev vseh časov Diegu Maradoni, ameriškem plezalcu Alexu Honnoldu, filmskem avtorju Pedru Almodovarju, popularnih glasbenikih Freddieju Mercuryju in Eltonu Johnu, legendarnih opernih pevcih Marii Callas in Lucianu Pavarottiju, ruskem baletniku Rudolfu Nurejevu in francoski pisateljici Sidonie-Gabrielle Colette.

Kot vsako leto bodo tudi letos predstavili nekaj festivalskih uspešnic. Že omenjeni dokumentarec Diego Maradona Asifa Kapadie in avtobiografska oda filmski ustvarjalnosti Bolečina in slava Pedra Almodovarja na spored predpremierno prihajata naravnost s festivala v Cannesu. Prikazali pa bodo tudi letošnji otvoritveni film tega festivala, zombi komedijo z okoljevarstveno noto Mrtvi ne umirajo Jima Jarmuscha.

Najnovejši film španskega mojstra Pedra Almodovarja je avtobiografska oda filmski ustvarjalnosti. Foto: IMDb

S Peugeotovo predpremiero biografskega dokumentarca Pavarotti v režiji Rona Howarda bodo predstavili presunljiv in intimen portret legendarnega tenorja in enega najbolj priljubljenih opernih pevcev vseh časov. Predpremierno bo na sporedu tudi Beli vran, biografska drama o velikem baletniku Nurejevu in njegovem prebegu na Zahod v režiji britanskega igralca Ralpha Fiennesa.

Film pod zvezdami bodo sklenili s tradicionalno Vikendovo predpremiero. Letos bo to rock and roll komedija o glasbi, sanjah, prijateljstvu in ljubezni Yesterday, ki jo je režiral Danny Boyle. Izhaja iz premise, da je svet "pozabil", da so Beatli kdaj obstajali, zaradi česar si lahko nadebudni pevec prisvoji vse njihove stvaritve.

Med premiere bodo posejane tudi uspešnice zadnjega filmskega leta, tudi Zelena knjiga (13. 7.), Bojevnica (14. 7.), Zvezda je rojena (20. 7.), Tatiči (22. 7.), Najljubša (25. 7.), Bohemian Rhapsody (31. 7.), Hladna vojna (1. 8.) in Črni Kkklanovec (2. 8.).

V Belem vranu, biografskem filmu o Rudolfu Nurejevu, ima majhno vlogo tudi sodobni plesalski zvezdnik Sergej Polunin. Foto: IMDb

Ciljajo tudi na turiste

Filmi bodo na sporedu vsak dan ob 21.30. Predvajani bodo v izvornem jeziku s slovenskimi podnapisi. Pri filmih, katerih jezik ni angleški, bodo podnapisi tudi v angleščini. Vstopnice gredo v prodajo danes.

V primeru dežja ali slabe vremenske napovedi projekcija odpade. Nadomestna projekcija bo naslednji dan ob 21.30 v Kinodvoru. V primeru odpovedi predpremiere ali posebne projekcije bosta naslednji dan v Kinodvoru na sporedu dve nadomestni projekciji, ob 19.00 in 21.30, so še sporočili iz Kinodvora.