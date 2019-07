Rosamund Pike je bila za vlogo Amy Dunne v filmu Ni je več Davida Fincherja leta 2014 nominirana za oskarja. Foto: Reuters

Nadaljevanko bosta producirala praški Amazon Studios in Sony Picture Television. Velikanska produkcija naj bi se zagnala sredi septembra, piše na straneh KFTV (Kemps Film TV Video).

Petnajst knjig Roberta Jordana

Snemanje bo trajalo vse do maja 2020. Svojo bazo bo imela ekipa v Pragi, vendar pa bodo med filmskimi lokacijami slovenski in hrvaški kraji. Kateri točno, še ni znano.

Serija knjižnih uspešnic Wheel of Time (Kolo časa) sestoji iz petnajstih knjižnih del, ki skupaj obsegajo več kot deset tisoč strani. Avtor izredno priljubljenih fantastičnih romanov je ameriški pisatelj James Oliver Rigney Jr., ki piše pod umetniškim imenom Robert Jordan. Zadnje, petnajsto delo je po Jordanovi smrti dokončal Brandon Sanderson.

Čarovnija, ki je v rokah nekaterih žensk

Zgodba popelje v svet, ujet med preteklostjo in prihodnostjo, v katerem imajo nekatere ženske dostop do čarovnije. Simbolno se navezuje na različne svetovne kulture in filozofije, predvsem budizem in hinduizem.

Rosamund Pike bo igrala vlogo Moiraine Damodred, članico ženskega reda Aes Sedai in mentorico trem protagonistom. Obenem pa bo delovala tudi kot producentka. Scenarij je po literarni predlogi napisal Rafe Judkins v sodelovanju z Uto Briesewitz, ki bo tudi režirala prvi dve epizodi.