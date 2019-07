Stanley Kubrick je bil poročen trikrat – z drugo ženo, Ruth Sobotka, samo dve leti. Foto: AP

Scenariji so nastali v obdobju med letoma 1954 in 1956, ko so režiserja obremenjevale težave v zakonu z njegovo drugo ženo, igralko in plesalko Ruth Sobotka. Pod naslovom Married Man (Zakonski mož) se skriva 35 strani scenarija z na roko pripisanimi opombami. Drug osnutek, The Perfect Marriage (Popolni zakon), ima sedem strani z opombami, tretji pa je naslovljen Jealousy (Ljubosumje) in na 13 straneh začenja zgodbo o zamerah med dolgoletnima zakoncema.

Žanrsko vsestranski

Stanley Kubrick velja za enega največjih mojstrov svoje obrti – za vzornika vizualnega sloga, ki je neverjetno pozornost posvečal tudi najmanjšim podrobnostim. Z epopejo 2001: Odiseja v vesolju je oral ledino tudi na področju posebnih učinkov; spektakel je uvrščen na šesto mesto kritiškega seznama najboljših filmov vseh časov. Posnel je klasiko o prvi svetovni vojni Steze slave, srhljivko Sijanje in starorimsko mojstrovino Spartak, v kateri je bil sijajen Kirk Douglas. Le nekaj mesecev pred smrtjo je dokončal kontroverzno psihološko dramo z Nicole Kidman in Tomom Cruisom, Široko zaprte oči.

V uvodu Zakonskega moža Kubrick zapiše: "Zakon je kot dolg obrok, pri katerem sladico postrežejo na začetku ... Si lahko predstavljate grozote življenja z žensko, ki se prisesa nate kot pijavka in katere obstoj se okrog vas vrti zjutraj, opoldne in zvečer? Kot bi se utapljal v morju perja. Toneš globlje in globlje v mehke, dušeče globine navade in domačnosti. Če bi se vsaj upirala. Če bi bila ljubosumna ali jezna, vsaj enkrat. Poglejte, sinoči sem šel na sprehod. Takoj po večerji. Vrnil sem se ob dveh zjutraj. Ne sprašujte, kje sem bil."

Stroka ni niti slutila, da kaj takega sploh obstaja

Profesor filmskih študij na Univerzi v Bangorju Nathan Abrams, ki je eden od vodilnih izvedencev za Kubricka, je nad odkritjem navdušen. "Obstajajo celi kupi novega materiala, za katerega nismo vedeli, da ga je ustvaril. Do zdaj je bilo vse to v njegovi hiši, zdaj pa so dediči preposlali v Kubrickov arhiv. To so projekti, ki se jih je Kubrick hotel lotiti, a niso prišli na vrsto. V ničemer, kar sem do zdaj prebral, nisem našel nobenih omemb teh scenarijev," je komentiral za The Guardian.

V osnutkih besedil se skrivajo tudi ideje, ki jih je Kubrick desetletja pozneje pregnetel v kontroverzno erotično dramo Široko zaprte oči. V Ljubosumju zastavi prizor prepira, ki se vname, ko pride mož pozno zvečer domov pijan, v Popolnem zakonu pa najdemo opombo: "Kontekst je božič. Žena se pripravlja za božično zabavo, ki bo tisti večer. Bega okrog. Mož je zaradi praznika depresiven. Zgodba o zakonu, zvestobi, prešuštvu."

Stanley Kubrick je umrl leta 1999, tik po tem, ko je dokončal kontroverzno psihoerotično srhljivko Široko zaprte oči, v kateri sta nastopila takrat še zakonca Tom Cruise in Nicole Kidman. Foto: IMDb

Ruth Sobotka je imela epizodno vlogo v moževem filmu Killer's Kiss (1954), v naslednjem celovečercu, The Killing, pa je bila scenografka. Foto: Getty Images

Kubrick ni bil velik literat

"Kubrick je sam priznaval, da ni pisatelj," je še povedal Abrams. "Zato je tudi pri svojih filmih sodeloval s soscenaristi. Literarna vrednost besedil ni visoka – bil je filmar. Pomembno bi bilo to, kar bi iz besedil ustvaril. Kirk Douglas je nekoč izjavil: 'Stanley je od nekdaj bolje funkcioniral, če je imel dobrega scenarista, on pa je imel funkcijo urednika. V lasti imam grozno različico Stez slave, ki jo je napisal, da bi film naredil bolj komercialen. Če bi snemali po tistem scenariju, bi Stanley danes morda še vedno živel v svojem brooklynskem stanovanju, ne pa v graščini v Angliji ..."

Novoodkriti scenariji dodatno osvetljujejo Kubrickovo mentalno stanje in preokupacije v petdesetih letih prejšnjega stoletja, ki so tudi najmanj raziskano poglavje njegove kariere. "Zdaj vidimo, da je počel več stvari, kot smo do zdaj vedeli. Precej produktiven je bil. Preizkušal se je kot pisatelj. Ampak po Killer's Kiss leta 1955 ni nobenega filma več posnel po svoji originalni predlogi. Vedno je šlo za adaptacije ali sodelovanja."

Abrams je sklenil še: "Ruth Sobotka, s katero je bil poročen v tem obdobju, je imela formativen vpliv na Stanleyja Kubricka. Vseeno pa ne vemo veliko o njej ali o njima. Stvari so se v Los Angelesu sfižile. Odpotoval je v Nemčijo, da bi posnel Steze slave, in tam spoznal igralko Christiane, ki je pozneje postala njegova tretja žena."