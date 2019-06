Russell Crowe pravi, da se je trudil, da njegovo osebno mnenje ne bi vplivalo na upodobitev Ailesa pred kamero. Foto: Reuters

Mislim, da ne moremo računati na nobeno serijo ali film ali knjigo, da bodo rešili problem, imamo pa kot pripovedovalci zgodb dolžnost, da odpiramo določene teme pogovora. Upajmo, da nam je to uspelo. scenarist Tom McCarthy

Nadaljevanko The Loudest Voice, ki bo ameriško premiero doživela v nedeljo, so posneli po predlogi biografske knjige The Loudest Voice in The Room (Najmočnejši glas v sobi) iz leta 2014; v njej Gabriel Sherman popiše vzpon in padec medijskega mogula, ki je za vedno spremenil ameriško pokrajino poročanja o politiki. Serija je obenem prvi večji televizijski projekt za Russella Crowa, ki načeloma še vedno velja za filmskega zvezdnika "stare šole" (Gladiator, Čudoviti um, Dokaz življenja ...). V Najmočnejšem glasu ima seveda glavno vlogo.

Televizijska voditeljica Gretchen Carlson (na desni) z igralko Naomi Watts, ki jo je upodobila v seriji. Foto: Reuters

Prva je spregovorila Gretchen Carlson

Roger Ailes je televizijo Fox News ustanovil leta 1996 in jo vodil naslednjih 20 let. Umrl je maja 2017 za posledicami padca v domači kopalnici. Star je bil 77 let. Leto dni pred tem je bil prisiljen zapustiti Fox News, ker ga je spolnega nadlegovanja javno obtožilo več kot 20 žensk. Nekdanja Foxova voditeljica Gretchen Carlson je razkrila, da je bila odpuščena, ker ni hotela spati z njim; predtem je bila, tako pravi, 11 let žrtev "hudega in vsiljivega spolnega nadlegovanja". Ailes je vse obtožbe zanikal.

Gretchen Carlson v seriji igra Naomi Watts, The Loudest Voice pa zelo podrobno tematizira Ailesov odnos do žensk, ki so delale za njegovo televizijo in ga pozneje obtožile nadlegovanja. Carlson sama pri seriji ni smela sodelovati, ker je leta 2016 podpisala pogodbo o nerazkrivanju podatkov; pravi pa, da je bilo gledati Naomi Watts zanjo kot "zunajtelesna izkušnja".

Leta 1988 je Ailes napisal knjigo z osnovno tezo, da je za uspeh na ameriških volitvah najpomembnejša všečnost. Zmagal bo torej tisti kandidat, ki bo volivcem bolj všeč, ne glede na politični program. Foto: IMDb

Kako smo se znašli tukaj?

"Večina ljudi se zaveda, kaj Fox News pomeni danes. Zanimalo nas je, kako smo prišli do te točke. Kakšen je bil povod, kakšen namen? To nas je pritegnilo," je o novi seriji povedal izvršni producent in scenarist prvega dela, oskarjevec Tom McCarthy (V žarišču). Serija Ailesa upodobi kot briljantnega, a tudi skrajno manipulativnega moža, ki je izrecno hotel program z novicami za konzervativno občinstvo, čeprav je imel "uravnoteženost" že v samem sloganu. Scenaristi se pri ustvarjanju serije na televizijo Fox News niso obrnili, pa tudi prikazana ni v najboljši luči.

Ailesov odhod je bil eden prvih večjih dosežkov iniciative #MeToo; pozneje je Fox zapustil tudi voditelj Bill O'Reilly, ki prav tako zanika vse obtožbe spolnega nadlegovanja.

Russell Crowe se je v Ailesa prelevil z izdatno pomočjo prostetike. Foto: IMDb

Z eno nogo tudi sam v politiki

Ailes – ki je ob slovesu od Foxa menda dobil 40-milijonsko izplačilo – je v predvolilni bitki leta 2016 krajši čas delal tudi kot svetovalec pri Trumpovi kampanji. Nekdanji izvršni producent je imel namreč cel kup izkušenj na tem področju; kot svetovalec je delal že v štabih Richarda Nixona in Ronalda Reagana.

"Državljan Kane" za 21. stoletje?

Predsednik Showtima David Nevins je že lani ob ob objavi napovedi serije pripomnil: "Trk med mediji in politiko je v več pogledih oblikoval svet, v katerem živimo danes. Ta fenomen je bil na filmu upodobljen že večkrat, na primer v liku Charlesa Fosterja Kana, njegovo novodobno utelešenje pa je vzpon in padec Rogerja Ailesa. Z Russllom Crowom v glavni vlogi bo to serija, ki bo odločilna za to obdobje."

Russell Crowe pravi, da se je trudil, da njegovo osebno mnenje ne bi vplivalo na upodobitev Ailesa pred kamero. "Poskušamo razprostreti karte in predstaviti informacije, ki smo jih našli, potem pa naj se ljudje sami odločijo, ali je res prišlo do sprememb v družbi," je izjavil na rdeči preprogi.