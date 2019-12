"4. noč od desetih," je fotografijo podnaslovil eden prvih oboževalcev, ki so že zasedli svoje prostore pred kinodvorano. Foto: Twitter/Justin Nunez

Organizatorji predvidevajo, da se bo število gorečih oboževalcev kmalu povzpelo do 150. Poleg iz ZDA med drugim prihajajo tudi iz Japonske in Velike Britanije.

Oboževalci se pred slovitim hollywoodskim kinom zbirajo že od četrtka, torej teden dni pred premiero. Biti med prvimi, ki si bodo v četrtek ogledali film prav na prizorišču, kjer je premiero leta 1977 dočakal prvi del Vojne zvezd v režiji Georgea Lucasa, ima med oboževalci namreč prav poseben status.

Na tihem upajo, da se jih bodo organizatorji morda usmilili že v ponedeljek in jih spustili na svetovno predpremeiro, katere se bodo udeležila tudi filmska ekipa. Prav to se je namreč zgodilo leta 2015, ob predpremieri filma Sila se prebuja.

Veliki oboževalec Nicolas Johnson, ki pred kinom šotori s psom Cookiejem, je dejal, da ob prihodu nove Vojne zvezd vse ostalo v svojem življenju enostavno odrineš na stran - podobno, kot če bi pričakoval otroka. Odvetnica Shing Hwong iz San Francisa pa je s seboj na improvizirano taborjenje vzela kar računalnik, da bo ob čakanju na film lahko tudi delala na daljavo.

Ponoči jih greje The Mandalorian

Čas oboževalci med drugim preganjajo z igranjem namiznih iger ter sestavljanjem lego kock, s seboj pa imajo tudi projektor, da si lahko predvajajo starejše dele Vojne zvezd in spremljajo aktualne epizode televizijske serije The Mandalorian, ki je postavljena v svet Vojne zvezd. V mrzlih nočeh se grejejo s spalnimi vrečami. Organizator neuradne prireditve je 47-letni računalničar Erik Murillo. "Ponoči skušam ostati buden in malo popaziti na druge, podnevi pa spim." Prostodušno priznava, da se je čakanja veselil skoraj bolj kot filma samega - prepričan je, da je s preučevanjem napovednikov in skopih informacij o filmu že uganil, kakšen bo zaplet.

42 dni čakali ... na Jar Jar Binksa

Oboževalci so v vrsti pred projekcijo Vojne zvezd prvič čakali pred dvema desetletjema, ob premieri filma Vojna zvezd: Epizoda I - Grozeča prikazen v režiji Georgea Lucasa. Tedaj so kar 42 dni preživeli na hollywoodskem bulvarju. In ker je Vojna zvezd: Vzpon Skywalkerja v režiji J.J. Abramsa napovedan kot zaključni del sage, se seveda spodobi, da tradicijo tokrat ponovijo - v malo krajšem obsegu predvsem zato, ker se bo tokrat premiera zgodila v zimskem času.

Noči si krajšajo s predvajanjem vseh dosedanjih filmov iz sage. Foto: Twitter/Justin Nunez

Oscar Isaac na promocijskem dogodku za Vzpon Skywalkerja v Tokiu. Foto: EPA

V filmu, ki ga je J.J. Abrams napisal, režiral in produciral, se vračajo igralci Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac in Lupita Nyong'o, v njem pa se bodo pojavili tudi zvezdniki izvirne trilogije Mark Hamill, Ian McDiarmid in Anthony Daniels. Poseben poklon so ustvarjalci filma pripravili pokojni igralki Carrie Fisher, ki je igrala princeso Leio, saj se bodo v filmu pojavili njeni zadnji preostali kadri. V Sloveniji bo film na sporedu od 19. decembra naprej.

Deveti del sage, Vzpon Skywalkerja, je postavljen v čas leto dni po dogodkih iz filma Poslednji jedi. Gledalce bo ponesel na (zaenkrat) poslednje epsko popotovanje v galaksijo daleč, daleč stran, kjer se bodo pojavile nove legende.

Ne bodo nas več bombardirali z novim filmom vsako leto

Franšiza Vojna zvezd po Vzponu Skywalkerja prav gotovo ne bo zamrla, nam bo pa pustila zadihati. Predsednik korporacije Disney Bob Iger je novembra v intervjuju za BBC priznal, da se mu zdi, da so v zadnjih letih v kratkem času na tržišče poslali preveč filmov.

Začetek nove trilogije je bila sicer načrtovan že za december 2022, a sta avtorja Igre prestolov, David Benioff in D.B. Weiss, ki bi morala zanj napisati scenarij, v oktobru odstopila od projekta.