Naomi Kawase se je rodila leta 1969 v kraju Nara na Japonskem. Foto: EPA

49-letna filmska ustvarjalka bo tako postala v zgodovini šele peta ženska, ki bo posnela olimpijski dokumentarec. Pred tem so olimijske filme posnele še Leni Riefenstahl (Berlin 1936), Mai Zetterling (München 1972), Gu Jun (Peking 2008) in Caroline Rowland (London 2012).



Delo priznane japonske filmarke bo nastalo v koprodukciji, sofinancirala ga bosta Mednarodni olimpijski komite (Mok) in prireditelji poletnih olimpijskih iger v Tokiu 2020.

Film kot avtobiografija

Naomi Kawase je znana kot avtorica igranih in dokumentarnih filmov, znana je dokumentarcih, ki jih zastavlja kot avtobiografije. Posnela je denimo film Sprejemanje o iskanju očeta, ki jo je zapustil kot otroka, pa film o babici, ki jo je vzgajala in film o rojstvu njenega prvega otroka.

Posnela je vrsto mednarodno nagrajenih filmov, njeni filmi pogosto doživijo premiero na filmskem festivalu v Cannesu. Za igrani celovečerec Suzaku je prav tam leta 1997 prejela nagrado zlata kamera za najboljši prvenec, in s tem postala najmlajša prejemnica te nagrade, deset let kasneje pa so jo nagradili z veliko nagrado žirije za film Gozd žalovanja. Za zlato palmo sta bila nominirana še njena filma Hanezu no tsuki (2011) in Umiri vodo (Futatsume no mado, 2014). Dva od svojih filmov je tudi preoblikovala v roman.

Nazadnje je bilo v kinih mogoče videti njen film Videnje (2018), v katerem je v glavni vlogi francoska igralka Juliette Binoche.