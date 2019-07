Točneje, osvetlil bo resnično zgodbo mafijske žene, ki je po brutalni izkušnji zapustila svet kriminala in postala ovaduhinja FBI-ja.

Jennifer Lawrence, ki je predvsem mlado filmsko občinstvo osvojila kot srčna junakinja Katniss Everdeen iz franšize Ige lakote, Ameriško filmsko akademijo pa prepričala v filmu Za dežjem posije sonce, bo pod Sorrentinovo taktirko upodobila mafijskega dekleta Arlyne Brickman. Foto: EPA

Sorrentino želi v mafijski svet pogledati skozi ženske oči, glavno vlogo pa je zaupal ameriški igralki, oskarjevki Jennifer Lawrence, ki bo pri nastajanju filma sodelovala tudi kot producentka.

Paolo Sorrentino spada med ključne režiserje sodobne italijanske kinematografije. Foto: EPA

Mob Girl je zgodba o Arlyne Brickman, ki je odraščala med gangsterji newyorške četrti Lower East Side inse in se od najstniških let naprej vpletala v razmerja z njimi. Sprva je organiziran kriminal spremljala kot dekle mafijcev (med drugim se je zapletla s članom zloglasne družine Bonnao Tonyjem Mirro), pozneje pa tudi sama zapadla v kriminal in za mafijo opravljala različne opravke. Potem ko so jo posilil in pretepli ter jo prepustili sami sebi, je zapustila za svet in postala policijska obveščevalka in ključna priča v primeru porti kolumbijski kriminalni družini.

Neskončna lepota je Sorrentinu prinesel oskarja za najboljši tujejezični film in postal evropski film leta. Foto: Kinodvor

Film temelji na istoimenskem kriminalnem romanu s Pulitzerjem nagrajene novinarke Terese Carpenter. Scenarij piše Angelina Burnett (The Americans in Halt and Catch Fire). Jennifer Lawrence bo z Justine Polsky prek njune produkcijske hiše Excellent Cadaver tudi producentka filma. Njuna hiša bo pri tem združila moči z s studiem Makeready, za katerim stojita Universal in Entertainment One, vodi pa ga Brad Weston.

"Gre za to, da pogledamo na zgodbo skozi ženske oči, kar je svež in zanimiv pristop pripovedovanja klasične mafijske pripovedi," je za Variety povedal Weston. "Težko bi si predstavljali bolj popolno ekipo zvezdniških ustvarjalcev - z Jennifer v sijajni vlogi in Paolom za krmilom, da skupaj na veliki zaslonu obudita Arlyneino moč in unikaten pogled na življenje."

V ameriških kinematografih bodo to jesen dočakali Sorrentinovo politično satiro Oni o medijskem tajkunu in večkratnem italijanskem premierju Silviu Berlusconiju, ki smo ga slovenski gledalci že imeli priložnost videti.

Sorrentinovo v tem nadaljuje svojo prepoznavno estetsko dodelano pripovedovanje, s kakršno je blišč in bedo sodobne rimske družbe slikal že v Neskončni lepoti in nato še lirični premislek o življenju in minljivosti v Mladosti. Za svoje filme je bil italijanski režiser večkrat nagrajen - Neskončna lepota mu je denimo prinesla Evropsko filmsko nagrado za najboljši film ter zlati globus in oskarja za najboljši tujejezični film.