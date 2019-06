Drevi bo na ogled dokumentarni film Zgodovina prašiča (v nas) režiserja Jana Vrommana, ki pravi, da ga prašiči in njihova zgodovina od vselej zanimajo: "Prašič je žival, ki sem jo srečal, kamor koli sem šel." Foto: Kino Otok

Za vrhunec praznovanja 15. obletnice Kina Otok so izbrali Olmijev film, ki predstavlja "nežen in mogočen poklon na videz banalnemu vsakdanjiku slehernikov", saj je režiser s popolnoma samosvojim filmskim pogledom močno obogatil zgodovino filma in več izvedb tega izolskega festivala.

15. Kino Otok se bo torej sklenil drevi, vključujoč današnje dogodke je jubilejni festival postregel z okoli 30 projekcijami. Tudi letos se ga je udeležilo več gostov, ki ga že od začetka podpirajo in se nanj vračajo. Med njimi sta denimo tudi letošnja velika avtorja v fokusu - srbski mojster sedme umetnosti Želimir Žilnik in indijski režiser Shaji N. Karun, čigar film Ona je v sredo slovesno odprl festival.

Indijski režiser Shaji N. Karun je bil eden izmed dveh letošnjih avtorjev v fokusu, na ogled pa je bil njegov film Ona. Foto: IMDb

Kino Otok kot jasmin, ki "najbolj diši ponoči"

Pravzaprav so na prvi izdaji festivala, na kateri je bil indijski film v fokusu, prikazali Karunov pozneje odmevni film Žeja, leta 2014 pa je režiser festival ponovno obiskal s filmom Izžarevanje.

Drugi letošnji avtor v fokusu je bil srbski cineast Želimir Žilnik. Foto: Kino Otok

Ob letošnjem obisku je Karun povedal, da je avtorski film v siceršnjem razmahu bollywoodske produkcije izbral zavedno. V Izolo je letos prišel po Cannesu, za katerega je dejal, da je bilo kot v cirkusu, počutil se je kot na trapezu, v Izoli pa ima priložnost srečati več duš, ki jim je za film resnično mar. Kino Otok je primerjal z jasminom: "To je rožica, ki najbolj diši ponoči."

Tudi valilnica filmskih talentov

Tudi v preteklosti so festival obiskali številni tedaj mladi in relativno neznani filmarji, ki danes pobirajo nagrade na pomembnejših filmskih festivalih po svetu. Med njimi sta denimo filipinski režiser Lav Diaz (Ženska, ki je odšla, Odmevi preteklosti) in tajski režiser Apichatpong Weerasethakul (Stric Boonmee se spominja, Tropska bolezen, Veličastno pokopališče).

Filmskim profesionalcem je bila na festivalu namenjena sekcija PRO Otok, otrokom, mladim in družinam pa program Podmornica, ob večerih pa je festival vabil še s Svetilnikom, ki se je po projekcijah spremenil v zbirališče vseh udeležencev.

Program letošnjega festivala sestavlja 30 projekcij, poleg Izole so se nekatere odvile še v drugih mestih. Foto: Kino Otok

Letošnji festival je zavzel šest kinolokacij na prostem in pod streho, poleg celovečercev pa je ponudil tudi kratke filme. Mlada produkcija le teh je vključena v Video na plaži, prav ta bo danes postregla z zadnjim letošnjim filmskim dogodkom - izborom filmov z naslovom Onkraj doma. Poleg Izole pa se je nekaj projekcij odvilo tudi v Ljubljani, Kopru, Tolminu, Sežani, Idriji in Cerknici.

Sobivanje s prašičem za letošnje slovo

V sklopu festivala bodo drevi prikazali tudi dokumentarni film belgijskega režiserja Jana Vrommana Zgodovina prašiča (v nas), ki se posveča sobivanju človeka in prašiča od prazgodovine do danes. Film bo danes na ogled v izolskem Art kinu Odeon, v ponedeljek pa v sklopu Otok v Ljubljani tudi v Kinodvoru.