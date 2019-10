France Štiglic (1919-1993). Foto: Arhiv Slovenske kinoteke

Retrospektiva filmov Franceta Štiglica

Filmi retrospektive bodo obogateni z uvodi, nekaj filmov bo na ogled v sklopu kinotečnih matinej, to sredo pa bo v okviru retrospektive tudi Kino-katedra za pedagoge, na kateri bo o filmu Balada o trobenti in oblaku (1961) predaval Andrej Šprah.

Kako je Štiglic vplival na slovensko filmsko pokrajino?

8. oktobra bo v sodelovanju z Društvom slovenskih režiserjev na sporedu okrogla miza, na kateri bodo razmišljali o Štigličevem vplivu na slovensko filmsko pokrajino. Ob retrospektivi pa bo v dvorani Silvana Furlana na ogled tudi pregledna razstava o Štigličevem življenju in delu.

V celotnem, skoraj 40-letnem opusu Franceta Štiglica sta jasni ideja o snovi, ki jo avtor obravnava, in obdelava te snovi, avtorsko pristopanje pa se skozi desetletja spreminja in razvija.

Kot je zapisala programska sodelavka kinoteke Varja Močnik: "Štigličev izraz temelji na realizmu, v njegovih filmih pa venomer odkrivamo željo po raziskovanju filmskega izraza, po eksperimentu, po vstopanju v nove, še prazne prostore slovenske kinematografije. Kar je lastno le Štigličevemu filmskemu izrazu, so vendarle pogosto temelji (sicer izrazito avtorske ali celo individualistične) slovenske filmske poetike."

Obsežno retrospektivo Štigličevih del so v Slovenski kinoteki pripravili v sodelovanju s Slovenskim filmskim arhivom pri Arhivu RS in Slovenskim filmskim centrom. Foto: RTV Slovenija

Podpredsednik Društva slovenskih režiserjev Darko Sinko je prepričan, da je Štiglic "v slovenskem filmu postavil standarde, ki so v veliki meri določili, kako sploh dojemamo slovenski film. Ob njegovih filmih so zrasle generacije Slovencev. /…/ Pričakujemo, da bo ob obletnici deležen zaslužene pozornosti, kot jo dosegajo drugi naši velikani v literaturi, gledališču in slikarstvu." Društvo slovenskih režiserjev je po Štiglicu poimenovalo tudi svoje stanovske nagrade.

Prvi slovenski režiser z nominacijo za oskarja

France Štiglic je med drugim posnel prvi slovenski zvočni celovečerni film Na svoji zemlji (1948), ki je bil vključen v tekmovalni program filmskega festivala v Cannesu, poleg tega je bil prvi slovenski režiser z nominacijo za oskarja.

Njegovi obletnici se bodo poklonili tudi s projekcijama restavriranih filmov. Prvi je Ne joči, Peter (1964), ki bo 9. novembra pod častnim pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja prikazan v Cankarjevem domu kot osrednja slovesnost ob Štigličevi stoletnici, drugi pa film Tistega lepega dne (1962), ki ga bodo predvajali v Kranju na njegov rojstni dan 12. novembra.

V preteklih letih sta bila digitalno restavrirana in javno prikazana njegova filma Dolina miru (1956) in Na svoji zemlji.

Olga Kacjan and Velimir 'Bata' Zivojinovic v Povesti o dobrih ljudeh. Foto: IMDb

Pred Štigličevim celovečercem Povest o dobrih ljudeh, ki ga je posnel po literarni predlogi Miška Kranjca, bo drevi ob 20. uri na ogled še kratki film Milana Ljubiča iz leta 1975 France Štiglic, filmski režiser.