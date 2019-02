Poljubi, objemi, ganljive zahvale: odmevni trenutki z letošnjega oskarjevskega odra

Igralec Keegan-Michael Key je v dvorano priletel z dežnikom v roki

Los Angeles - MMC RTV SLO

Najboljši film je postal Zelena knjiga. Foto: Reuters

Danes ponoči so že 91. po vrsti podelili zlate kipce, ki so jih zmagovalci na odru gledališča Dolby zavihteli v zrak in številni izmed njih tudi poljubili, ob tem pa v soju hollywoodskih luči napolnili dvorano s svojimi zahvalnimi nagovori.