He-Man, ena od najbolj kultnih risank osemdesetih, se vrača v posodobljeni podobi.

He-man je princ Adam iz dežele Eternije. Ko Adam prime meč in vzklikne: "Pri Grayskullu!", se spremeni v He-mana, najmočnejšega človeka v vesolju, hkrati pa se v mogočnega tigra spremeni tudi njegov prijatelj tiger Cringer. He-man je svojo skrivnost zaupal le trem prijateljem, s pomočjo katerih brani grad Grayskull pred zlimi silami Skeletorja. Foto: IMDb

Režiser Kevin Smith (Clerks, Jay and Silent Bob Strike Back, Chasing Amy), ki je znan kot goreč ljubitelj stripov in popkulture, je na shodu Comic-Con v Anaheimu razkril, da za Netflix pripravlja novo serijo animejev Masters of the Universe: Revelation. Serija bo imela sicer novo zgodbo, a bo temeljila na seriji Mattelovih klasičnih igrač iz osemdesetih, He-Mana in Gospodarjev vesolja.

Kevin Smith bo izvršni producent in odgovorni urednik serije, ki bo nadaljevala nedokončane zgodbe originalne animirane serije – številni junaki bodo torej začeli točno tam, kjer smo jih pred desetletjem pustili.

He-man je blagovna znamka

Čeprav so bili He-Man in njegovi prijatelji v 80. letih junaki stripov in igrač, ki jih je izdeloval Mattel, so najbolj zasloveli prav z risano nanizanko, ki so jo ustvarili pri Filmation Studios. Prvič so junaki osvojili srca gledalcev leta 1983, prvih 130 epizod pa je bilo na sporedu do leta 1985.

Leta 1990 je sledilo nadaljevanje He-manovih dogodivščin z Novimi dogodivščinami He-Mana, ko je branil futuristični svet Primus. Cartoon Network pa je leta 2002 izdelal remake prvotnih risanih nanizank iz 80. let.

"Večno bom hvaležen Mattelu in Netflixu, da so mi zaupali ne samo Grayskullove skrivnosti, ampak celo svoje vesolje," je v izjavi za javnost zapisal Smith. "V seriji Revelation bomo nadaljevali točno tam, kjer se je končala zlata doba risanke in popisali epsko zgodbo morda poslednjega spopada med He-Manom in Skeletorjem! To zgodbo o Gospodarjih vesolja, kakršno ste si v otroških letih najbolj želeli videti; oživili jo bomo z najbolj metalskimi liki, kar jih animatorji podjetja Powerhouse Animation lahko stlačijo v kader."

V scenaristični ekipi je cela vrsta piscev, ki imajo za seboj izkušnje in številne uspehe v žanru, kot so Eric Carrasco (Supergirl), Tim Sheridan (Reign of the Supermen), Diya Mishra (Magic the Gathering) in Marc Bernardin (Alphas).

V Netflixovi ponudbi že lahko najdete animirano serijo She-Ra and the Princesses of Power. V izvirni risanki iz osemdesetih je bil She-Ra He-Manova sestra. Za zdaj ni znano, ali bo nova serija z že obstoječo kako povezana in ali se bodo njune zgodbene niti kdaj križale.