Foto: Reuters

Novico je sporočil njegov menedžer Alex Goodman, poroča Guardian.

"Z globoko žalostjo lahko potrdimo smrt našega ljubljenega moža in očeta, Johna Witherspoona, enega najtrdovratnejših moških v zabavni industriji, ki je umrl danes na svojem domu v Sherman Oaksu," je v izjavi zapisala družina Witherspoon za spletno publikacijo Deadline.

"Za njim so ostali žena Angela in sinova JD, Aleksander ter velika družina. Vsi smo pretreseni, zato nam, prosim, dajte trenutek za zasebnost in skupaj bomo proslavili njegovo življenje in delo. John je rad rekel 'nič posebnega nisem', vendar je bil za nas izjemen in nam pomenil ogromno," še piše v njihovi izjavi.

Witherspoon je slovel kot očetovska figura številnih nadarjenih umetnikov in igralcev, s katerimi je sodeloval, kot tudi njegovih oboževalcev, so zapisali na strani XXL.

Z Willom Smithom v TV-seriji Princ z Bel-Aira. Foto: IMDb

Nastopil je v številnih komičnih vlogah v filmih, kot sta Petek in Hollywood Shuffle, in TV-serijah, kot so The Richard Pryor Show, Good Times in Bumerang.

Igral je v TV-seriji bratov Wayans The Wayans Bros kot John "Pops" Williams, igral je Hueyja in Rileyjevega dedka v animirani seriji The Boondocks. Po novici o njegovi smrti so se odzvali raperji, kot so Ice Cube, Chance The Rapper, Juice Wrld in drugi, da bi se poklonili "Popsu".

"Življenje brez njega ne bo tako smešno," je v objavi na Twitterju zapisal Ice Cube in dodal, da ga je užalostila smrt Witherspoona.

Velikan hollywoodske komedije se je rodil v Detroitu leta 1942 kot John Weatherspoon. Začel je kariero v stand upu in v poznih sedemdesetih letih začel nastopati v televizijskih vlogah, debitiral je v filmu Pevec džeza leta 1980.