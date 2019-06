V Slovenski kinoteki bo program Otok v Ljubljani danes uvedla projekcija kratkih filmov italijanskega režiserja Vittoria De Sete, ki ji bo sledil celovečerni film Na kopnem portugalske režiserke Leonor Teles.

Leonor Teles se v dokumentarcu Na kopnem odpravi v rodni kraj Vila Franca de Xira blizu Lizbone, kjer spremlja leto v življenju ribiča Albertina Loba. Njegovi dnevi so razdeljeni med tiho samoto ob reki Tagus, kjer nabira rakce in školjke, in družinsko življenje, ki ga zasidra na obalo. Foto: IMDb

Namen festivalskih projekcij po Sloveniji je izolski festival približati širšemu občinstvu. Nekaj filmov v gosteh bo na ogled tudi v Izoli, drugi pa samo v izbranih mestih. Tako bosta denimo samo v Ljubljani na ogled projekcija kratkih filmov De Sete, ki predstavljajo "vsakodnevna dejanja, preoblikovana v ritual", ter tudi celovečerec Na kopnem, v katerem je v ospredju samotarski ribič, ki se po naključju znajde v družinski hiši z materjo in njenima hčerama.

V kinoteki bosta po zaključku izolskega festivala 11. junija na ogled še film Želimirja Žilnika Med ljudmi: Življenje in igra, ki ga režiser bolj kot film imenuje uporabna umetnost, saj je nastal za potrebo velike razstave, posvečene njegovemu ustvarjanju, sledila pa mu bo projekcija filma Črna mati v režiji Khalika Allaha, ki predstavlja poklon multikulturni, surovi in hkrati globoko duhovni Jamajki.

Preporod (First Reformed) režiserja Paula Schraderja je eden najboljših filmov lanskega leta, ki pa ga v naših kinematografih nismo mogli videti. Napako bo zdaj popravil Otok v Ljubljani. Foto: Kinodvor

Ethan Hawke v globoki krizi vesti in vere

V Kinodvoru bodo z obfestivalskim programom začeli v torek s projekcijo filma Preporod v režiji in po scenariju priznanega ameriškega filmskega ustvarjalca Paula Schraderja. Gre za "kalvinistično neizprosno, vsega odvečnega obtesano eksistencialno dramo z okoljevarstvenim nabojem, v kateri skuša razrvani duhovnik (Ethan Hawke) svojemu življenju vrniti smisel".

Po zaključku festivala v Izoli v Kinodvor prihaja odmevni dokumentarni film belgijskega režiserja Jana Vrommana Zgodovina prašiča (v nas), ki ga spremlja zapis: "Kar s 'prašičem' počnemo in smo počeli, razkriva našo 'človeškost'." Prav tako si bo v prestolnici mogoče ogledati festivalsko uspešnico Zama, ki jo je po istoimenski klasiki argentinske literature priredila ena najbolj samosvojih sodobnih režiserk Lucrecia Martel, ter Žilnikov najnovejši film Najlepša dežela na svetu.

Jan Vromman v svoji "zgodovini prašiča" obišče laboratorij, naravoslovni muzej, klavnico, ekološko kmetijo, prašičje farme, imaginarni muzej, tovarno za predelavo mesa in lovišče. Foto: Kinodvor

V sklopu Kinobalona bo v Kinodvoru od 8. junija na ogled tudi animirani celovečerni film Vitello danske režiserke, scenaristke in ilustratorke Dorte Bengtson. Film je posnet po knjižnih uspešnicah Kima Fupza Aakesona in Nielsa Boja Bojesena. Z minimalistično in namerno okorno ilustracijo ter s pastelno barvno paleto ustvarja kombinacijo humorja in tople zgodbe o dečku, ki išče očeta, na koncu iskanja pa ga čaka presenetljivo odkritje.

Poleg Ljubljane so letošnja "satelitska kinootoška mesta" še Koper, Tolmin, Sežana, Idrija in Cerknica. V Cerknici so se že 23. maja čez platno razrasli Starodavni gozdovi litovskega filmskega ustvarjalca Mindaugasa Survile, ki bo na ogled tudi v Izoli, na dan mladosti pa se je dvodnevno filmsko druženje začelo v Kopru. Prvi je bil kot posebna projekcija na sporedu film Tomos: Narejeno v Jugoslaviji, ki sta ga ustvarila novinarka Nataša Mihelič in režiser Peter Leban v produkciji TV Koper, dan kasneje pa mu je sledila slovenska premiera filma Selfi italijanskega filmarja Agostina Ferrenteja.

Selfi bodo v torek prikazali tudi v Kosovelovem domu v Sežani ter v petek v Kinogledališču Tolmin, kjer bo na sporedu še film Los Bando v režiji Christiana Loja. V četrtek pa bo v Filmskem gledališču Idrija na sporedu film Otroci mrtvih, ki ga podpisujeta Kelly Copper in Pavol Liska.