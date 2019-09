Distopična politična komedija Leto opice zgodbo snuje okoli prijateljstva med šimpanzom Kokom in Cobetom, njegovim skrbnikom v skopskem živalskem vrtu. Foto: Dimo Popov

"Film je zasnovan kot mešanica grobega naturalizma in komedije absurda," je povedal režiser.

Zgodba sledi tranzicijskemu narobe svetu iz perspektive opice, ki ji uspe pobegniti iz kletke in postati junak upora na mračnem in depresivnem Balkanu, so film opisali v CD. Protagonista črne komedije sta Cobe, reven čuvaj v živalskem vrtu v Skopju, in šimpanz Koko, prebivalec tega istega živalskega vrta. Filmsko zgodbo zaplete Kokov pobeg iz "ujetništva v svobodo".

"Metoda kontrasta, živahen in hkrati roben pristop k scenariju in filmski strukturi je že dalj časa moja najljubša ustvarjalna strategija," je povedal režiser filma. Foto: Dimo Popov

Pobegli šimpanz sproži pravi medijski vihar

V času gospodarske krize in splošne revščine Cobe dobi odpoved, a tudi obljubo, da se bo v službo lahko vrnil takoj, ko mu šimpanza Koka uspe izslediti in pripeljati nazaj v živalski vrt. Pobegli šimpanz v revni in s tranzicijo izropani državi sproži pravi medijski vihar. "Postane simbol upora in osvoboditvenih teženj, nekdo, ki mu je uspelo izstopiti iz začaranega kroga razpadajočega sistema. S tem Cobetova naloga ujeti ubežnika postane izdajalska," so zapisali pri Strup produkciji, ki je slovenski koproducent filma.

Film je sicer makedonsko-slovensko-srbsko-kosovska koprodukcija. V filmu igrajo Igor Angelov, Marija Kohn, Rešad Behreda, Elena Trajkovska, Faik Mefailoski in Čun Lajči.

Nocojšnje premiere v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma se bodo udeležili režiser, glavni igralec Igor Angelov in zvezda makedonske kinematografije ter producent filma Darko Popov. Po projekciji se bo z ustvarjalci pogovarjala Varja Močnik. Film bo nato pot nadaljeval po kinodvoranah Art kino mreže Slovenije.

Režiser deluje tudi kot predavatelj filma

Režiser filma Vladimir Blaževski je bil za svoje filme že večkrat nagrajen, tudi s puljsko zlato areno in v sekciji East of the West festivala v Karlovih Varih. Poleg tega predava filmsko zgodovino in teorijo v Skopju ter v Beogradu, skupaj z Darkom Popovom pa je soustanovitelj Pank film produkcijske hiše, ki je producirala film Leto opice.