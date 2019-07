Film Bog obstaja, ime ji je Petrunija je na letošnjem 69. berlinalu prejel nagrado ekumenske žirije in nagrado žirije zveze nemških kinematografov, na festivalu v Pulju pa nagrado za najboljšo režijo v kategoriji manjšinskih koprodukcij. Foto: Produkcijska hiša Vertigo

Propeler je žirija, ki so jo sestavljali Hana Jušić, Ognjen Glavonić in Michal Chacinski, podelili zanimivi zgodbi z Islandije, ki se ukvarja z žalovanjem, žirija v sestavi Birgitte Wenberger, Sven Schwarz in Daniel Ebner pa je nagrado žirije kritikov Fipresci podelila filmu slovenske manjšinske koprodukcije Bog obstaja, ime ji je Petrunija, ki je tudi eden finalistov za letošnjo filmsko nagrado Evropskega parlamenta lux. Žirija je v obrazložitvi med drugim izpostavila izjemnost glavne igralke kot simbola potrebe po svobodi in spremembah: "Film je črna komedija, izvrstno režiran, montiran, dinamičen in gledalca hitro povleče v svoj svet." Film makedonske režiserke Teone Strugar Mitevske je makedonsko-slovensko-belgijsko-francosko-hrvaška koprodukcija.

Med 30 tekmovalnimi kratkimi filmi je zmagal iranski Tatu režiserke Farhad Delaram. Ta je s tem nominiran tudi za najboljši evropski film, saj je festival v Motovunu prvi hrvaški filmski festival, ki je partner Evropske filmske akademije (EFA). Med tekmovalnimi kratkimi filmi je bil tudi slovenski kratki film Bik režiserja Bojana Labovića.

Organizatorji festivala so še poudarili, da je tudi letošnji festival prinesel sijajne stvaritve kot rezultat celoletnega truda.

Med 20 celovečernimi filmi v osrednjem tekmovalnem programu je bil tudi slovenski Ne bom več luzerka režiserke Urše Menart, ki je 23. julija festival tudi odprl. Na festivalu so v petih festivalskih dneh predvajali približno 100 filmov, med njimi tudi dva slovenska dokumentarca o glasbenikih Petru Lovšinu in Vladu Kreslinu.