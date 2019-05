Film nastaja pod okriljem produkcijske hiše Staragara s hrvaškimi, bosanskimi in srbskimi koproducenti. Foto: Staragara

Režijski prvenec pripoveduje o najboljših prijateljih Tomažu in Antonu, ki sta sredi dvajsetih let, prihajata iz iste vasice v Prlekiji, svoja mopeda pa predelata v slogu chopperjev.

V iskanju duhovnih odgovorov

Protagonista se odpravita na pot. Anton potuje v želji napraviti vtis na svoje dekle, ki študira v glavnem mestu in ki mu že več mesecev ni pisalo, Tomaž pa v iskanju duhovnih odgovorov na svoja videnja, upajoč, da ga bo pri tem vodila vera. Antonu se načrt izjalovi, a spozna svoje resnično poslanstvo – postane svetovni popotnik. Tomaž doživi razodetje – prvič v življenju spozna, da je bog ljubezen, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).

Scenarij je delo režiserja v avtorstvu z Borisom Grgurovićem. V glavnih vlogah nastopajo slovenski igralci Petja Labović, Timon Šturbej in Anja Novak ter srbski igralec Nikola Kojo. Direktor fotografije je Janez Stucin, scenografinja Iva Rodić, kostumografinja Katarina Zaninović, masko oblikuje Tatjana Lipanović in montažer Andrej Nagode. Snemanje je načrtovano do julija 2019, film bo končan predvidoma aprila 2020.

Dominik Mencej (1987) je pred tem posnel kratka filma Prespana pomlad (2014) in Smeti (2011).