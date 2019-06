Jill Soloway, avtor_ica TV-serij Transparentno, I Love Dick, in filma Afternoon Delight. Foto: EPA

Režiser je nedavno privolil v plačilo 150 tisoč dolarjev za poravnavo glede obtožbe o posilstvu, a kljub temu še naprej zavrača kakršno koli krivdo. Za poravnavo naj bi se odločil iz finančnih razlogov, ne pa zaradi krivde.

Prve obtožbe zoper njega so v javnost prišle januarja, ko je ameriška revija The Atlantic objavila pričanja štirih moških, ki trdijo, da jih je spolno zlorabil, ko so bili najstniki.

Pri studiih Millennium Films, producentih Rdeče Sonje, so se odločili, da sledijo duhu gibanja #jaztudi in režiserja zaradi obtožb spolnih napadov razrešijo s filmskega projekta, poroča publikacija Variety.

Pisanje in režijo so zaupali Jill Soloway, ki je zaslovel_a s TV-serijo Transparentno na mreži Amazon Prime, in zanjo dobil_a več nagrad emmy.

Kaj pomeni biti junakinja

“Komaj čakam, da pripeljem v življenje epski svet Rdeče Sonje. Raziskovati to mogočno mitologijo in razvijati, kaj pomeni biti junakinja, je moja velika umetniška želja," je Soloway povedal_a za Deadline Hollywood.

Soloway je glasen_a zaveznica_ik gibanja #jaztudi, se bori za raznolikost in vključenost vseh glasov v Hollywoodu, tudi s stališča spolne identitete - sam_a se opredeljuje kot oseba s spolno nebinarno identiteto.

Tudi Soloway ima izkušnje z odpuščanjem zlorab obtoženih sodelavcev. Zvezdnika svoje nadaljevanke Transparentno (Transparent) Jeffreya Tamborja je lani odpustil_a, ko sta ga dva človeka iz televizijske ekipe obtožila spolnega nadlegovanja. V peti sezoni serije, ki je podrla številne mejnike v tematiziranju transspolnosti v popkulturi, Tambor ne bo nastopil.

Poleg filma o Freddieju Mercuryju, dobitnika več oskarjev, je Singer režiral tudi druge uspešne filme, kot so Osumljenih pet (The Usual Suspects), Možje X (X-Men) in Zvezdne steze (Star Track: Nemesis). Foto: Reuters

Soloway je dobro znan_a tudi po tem, da je leta 2017 po romanu Chris Kraus ustvaril_a TV-serijo I Love Dick, leta 2013 pa napisal_a in zrežiral_a film Afternoon Delight in zanj dobil_a nagrado za najboljšo režijo na festivalu Sundance. Lani je izšla njena_njegova biografska knjiga She Wants It: Desire, Power, and Toppling the Patriarchy.

Začetki projekta Red Sonja segajo še v leto 2008, ko je Robert Rodriguez objavil, da ustvarja svojo različico filma Red Sonja, v katerem naj bi v glavni vlogi nastopila Rose McGowan. Vendar pa film v njegovi režiji ni bil nikoli posnet. Film Rdeča Sonja je svojo prvo različico dobil leta 1985 v režiji Richarda Fleischerja, takrat sta v glavnih vlogah nastopila Arnold Schwarzenegger in Brigitte Nielsen.