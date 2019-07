De Niro je na filmsko področje prodrl z vlogo v filmu Poročna zabava iz leta 1969. Pet let pozneje je že prejel prvega oskarja za stransko vlogo mladega Vita Corleoneja v Botru 2 v režiji Francisa Forda Coppole. Foto: Reuters

Na njem naj bi za okoli 400 milijonov ustvarili Wildflower Studios (Studii Divja roža). Zemljišče je bilo doslej v lasti priznanega ameriško-nemškega proizvajalca klavirjev Steinway & Sons, ki je imel tam skladišče.

Število v New Yorku posnetih filmov se povečuje

New York v zadnjih letih postaja vse pomembnejše središče za filmsko in televizijsko industrijo. Lani so v njem posneli kar 332 filmov. Za primerjavo, leta 1980 so jih tam posneli le 121, njihovo število pa se je vseskozi povečevalo. Med zanimivejšimi lokacijami je okrožje Queens, kjer med drugim že delujeta studia Silvercup in Steiner Studios.

De Niro, ki mu je Barack Obama leta 2016 podelil medaljo svobode, najvišje ameriško civilno odlikovanje, sicer že dolgo in uspešno deluje kot producent. Je soustanovitelj filmskega studia TriBeCa Productions in filmskega festivala na Tribeci. Skupaj s broadwajskim producentom Stewartom F. Lanom je lastnik restavracij Nobu in Tribeca Grill, pa tudi lastnik hotela Greenwich Tribeca ter Locande Verde, restavracije v hotelu, ki jo vodita glavni kuhar in solastnik Andrew Carmellini.