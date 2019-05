Spletna stran išče načine, kako zajeziti poplavo negativnih komentarjev in nizkih ocen s strani uporabnikov, ki filma sploh niso videli in bi radi iz ideoloških razlogov vplivali na njegovo recepcijo.

Stran Rotten Tomatoes ločeno zbira ocene filmskih kritikov in anonimnih gledalcev filma. Foto: Rotten Tomatoes

Uporabniki strani, ki bodo kupovali vstopnice prek (najširše uporabljane) strani oz. aplikacije Fandango, bodo ob svojo recenzijo dobili žig "overjenosti", so napovedali pri Rotten Tomatoes. (Fandango ima v lasti Rotten Tomatoes.) Novo metodologijo bodo prihajajoči konec tedna preizkusili na filmih Aladin in Booksmart, ki prihajata na redni spored v ZDA.

Predsednik Fandanga je v izjavi za javnost pojasnil, da bi s tem ukrepom radi povečali zaupanje uporabnikov v verodostojnost ocene, ki jo dobi film. Prve ukrepe proti spletnim saboterjem so uvedli že v marcu, predvsem z ukinitvijo lestvice "Hočem videti" in možnosti komentiranja filmov, ki sploh še niso izšli. Takrat so se sklicevali na "porast nekonstruktivnih komentarjev, ki včasih mejijo na 'trolanje', ker je po našem mnenju medvedja usluga bralcem".

Ko je februarja igralka Brie Larson promocijo filma Stotnica Marvel izkoristila za izpostavljanje feminističnih problematik in opozarjanje na neenakopravnost v zabavni industriji, so številni uporabniki strani Rottten Tomatoes hiteli svetu sporočat, da jih ogled filma niti najmanj ne zanima. Parameter "hočem videti" je za Stotnico Marvel tako zdrsnil pod 30 odstotkov.

Brie Larson v boju za večjo raznolikost v filmskem novinarstvu

V intervjuju za revijo InStyle je Larson vlogo superjunakinje opisala kot "največjo in najboljšo priložnost za mojo vrsto aktivizma". "Ta film je bil kot moja nadnaravna moč. Postal je moja oblika aktivizma: film predvajajo na več koncih sveta, kot jih lahko osebno obiščem". Igralka se je uprla tudi "večinsko belski in moški zastopanosti" na promocijskih dogodkih. "Pred približno letom dni sem postala pozorna na to, kako so videti dnevi, ki jih preživim z novinarji in kdo recenzira moje filme - v obeh primerih je šlo skotraj izključno za belske moške. Sklenila sem poskrbeti, da bo moja interakcija z mediji bolj vključujoča. Pogovorila sem se z več nebelskimi filmskimi novinarkami in dobila vtis, da dobijo v karieri manj priložnosti kot drugi. Ko sem o tem povprašala delodajalce, so imeli različne izgovore."