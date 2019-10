A novi igralci, ki v teh mesecih prihajajo na sceno - platforme podjetij Apple, Disney in AT&T - ne bodo sledili Netflixovemu modelu. Namesto tega iščejo druge prijeme, s katerim bi naročnike najlažje premamili v svoje štabe.

Celo Netflix že eksperimentira z intervali med posameznimi epizodami, a načeloma svojega načina ne bodo spreminjali. Foto: Reuters

Korporacija AT&T bo v torek vlagateljem predstavila poskusno različico platforme za pretočne vsebine HBO Max. Že v naprej so razkrili, da bodo objavljali samo po eno epizodo svojih novih serij na teden, kar je torej tradicionalni model televizijskih postaj. "Všeč nam je koncept, da ljudje gledajo vsak teden sproti, da se veselijo vsake naslednje epizode in da se po ogledu pogovarjajo o njej," je za agencijo Reuters pojasnil vodja projekta Robert Greenblatt. "Mediji poročajo o tem, kaj se zgodi vsak teden. Ljudje imajo občutek, da gre za kolektivno izkušnjo."



Nihče ne bo plačeval desetih različnih naročnin ...

V naslednjih tednih in mesecih bo šlo torej za to, katera podjetja bodo uspela zgenerirati največ zanimanja za svoje prihajajoče serije - tržišče se polni z različnimi ponudniki, in gledalci na dolgi rok ne bodo mogli plačevati ogromnega števila različnih naročnin.HBO Max bo zato morda naredil kako izjemo svojemu pravilu: seznanjeni s strategijo napovedujejo, da bodo na začetku morda objavili več delov hkrati, da bi podžgali večje zanimanje za serijo.

Apple bo svojo platformo za videovsebine Apple TV+ zagnal v petek. Svoji najbolj oglaševani in najvišje profilirani seriji, The Morning Show in See, bodo predstavili s prvimi tremi epizodami hkrati, nato pa bodo objavljali po eno na teden.



Največji adut nove platforme Apple TV+ bo serija The Morning Show. ogromno pozornosti je deležna, ker pomeni vrnitev Jennifer Aniston, nekoč največje zvezde malih zaslonov, k televizijskemu mediju. Foto: IMDb

Družinski zabavi namenjena platforma Disney+, ki začne oddajati 12. novembra, bo serije prav tako objavljala v tedenskih intervalih. Njihov adut je nadaljevanka The Mandalorian, prva igrana televizijska serije iz franšize Vojna zvezd.

Pedro Pascal, eden od zvezdnikov Mandaloriana, je prepričan, da bo pristop tedenskih minipremier izkušnjo gledanja naredil "bolj romantično in klasično". "Ker moraš počakati in gledati takrat kot vsi drugi, bo to bolj televizijski dogodek, kar si tudi zasluži biti". "Malo dvorjenja ni še nikomu škodilo," je dodala njegova soigralka Gina Carano.

Znanstvenofantastična epopeja The Mandalorian, ki bo postavljena v čas nekaj let po dogodkih iz filma Jedijeva vrnitev, bo eden od prvih velikih adutov platforme Disney+. Foto: IMDb

Navade gledanja so se spremenile povsod po svetu in pri vseh starostih

Seveda pa bo marsikomu šlo na živce, da bo treba po napetem koncu epizode cel teden dni čakati na naslednjo. "Za nekatere stranke bo to frustrirajoče," napoveduje analitik Brett Sappington iz podjetja Parks Associates. "Pričakovanja so danes pač drugačna." Sappington ugotavlja še, da se je kampanjsko gledanje (ang. binge viewing) sicer začelo z mladimi gledalci, da pa je danes prisotno v vseh starostnih skupinah - in povsod po svetu. Ankete so pokazale, da 69 odstotkov Američanov gleda po več delov iste serije zapored. V Veliki Britaniji in Franciji je številka podobna (66 in 65 odstotkov), v Nemčiji pa ima tak pristop le 46 odstotkov gledalcev.

Enotnega recepta za uspešnico ni

Podjetje Parrot Analytics, ki spremlja globalno povpraševanje po različnih vrstah programov, navaja, da je pri nadaljevankah, ki se jih da pogledati na en mah, zanimanje takoj na začetku ogromno, potem pa postopoma usahne. Pri serijah, ki objavljajo po eno epizodo na teden, povpraševanje postopoma raste - po 10 ali 12 mestih pa oba modela pristaneta približno na istem.

Euphoria je prva HBO-jeva nadaljevanka z najstniško tematiko, a jo seveda obravnava na zelo "odrasel" način. Med drugim nam je predstavila Hunter Schafer, za katero je to prva igralska izkušnja. Foto: IMDb

Obstaja tudi čisto aktualen primer: HBO je prvi del svoje nadaljevanke Euphoria objavil na isti dan, ko je Netflix objavil celo sezono serije The Dark Crystal: Age of Resistance. Globalno zanimanje za The Dark Crystal je bilo najvišje v prvem tednu po objavi, povpraševanje za Euphorio pa je malce naraslo po vsaki novi predvajani epizodi. Najvišje je bilo ravno okoli zaključka sezone, torej osmega dela. Obe seriji sta na vrhuncu pritegnili okrog 18 milijonov "povpraševanj" - ta številka združuje oglede, omembe na družbenih omrežjih in spletna iskanja, povezana s serijo.



Netflix (večinoma) ostaja pri svojem

V resnici je prišlo že tako daleč, da celo Netflix že eksperimentira z intervali med posameznimi epizodami. Podjetje je denimo najprej objavilo samo štiri dele resničnostnega šova oz. tekmovanja Rhythm + Flow, trije so sledili en teden pozneje, zadnji trije pa še čez en teden.

Netflix ima v svetovnem merilu okrog 35 oddaj, ki jih objavlja v tedenskih intervalih. Številk gledanosti javno sicer praviloma ne objavljajo, a direktorvsebin Ted Sarandos je potrdil, da njihovi naročniki raje dobijo cel "paket" sezone nadaljevanke naenkrat. "Z modelom objave vse naenkrat v resnici dobimo več ogledov in kumulativno tudi več medijskih objav, objav na družbenih omrežjih, več tvitov."