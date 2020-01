Jezus Kristus in njegov spremljevalec Orlando v ozadju. Foto: IMDb/Netflix

Komedijo The First Temptation of Christ oziroma v izvirniku A Primeira Tentação de Cristo (Prva Kristusova skušnjava), ki je na Netflixu na ogled od 3. decembra, so nekateri označili za bogokletno. Spodbudila je tudi peticijo ene izmed brazilskih katoliških organizacij, ki je tamkajšnje oblasti pozvala, naj film prepovedo, saj je po njihovem prikazovanje Prve Kristusove skušnjave prizadelo "čast milijonov katoličanov", poroča tiskovna agencija Associated Press (AP).

Manj sredstev za projekte, ki "izzivajo krščanske vrednote"

Tako je odločitev sodnika Benedicta Abicairja v nasprotju s predhodno, ki je zavrnila cenzuriranje te vsebine. Sveža sodba pa velja, dokler drugo sodišče nemara ne odloči drugače. Tako pri Netflixu kot igralski združbi Porta dos Fundos niso želeli za AP komentirati odločitve sodnika.

Abicair je dejal, da umik filma "koristi ne le krščanski skupnosti, temveč tudi brazilski družbi, ki je pretežno krščanska." Razsodba je prišla v času, ko nekatere družbene skupine trdijo, da desno usmerjeni brazilski predsednik Jair Bolsonaro vodi "kulturno vojno" in tako zmanjšuje sredstva za umetniške projekte, ki "izzivajo krščanske vrednote".

Že dan pred božičem pa je s kapucami zakrita skupina moških z zažigalnimi steklenicami napadla sedež Porta dos Fundos v Riu de Janeiru, kar je razvidno z videoposnetkov varnostnih kamer, ki so jih posredovali oblastem. Ogenj je uspelo pogasiti enemu izmed varnostnikov, v napadu pa tudi ni bil nihče poškodovan.

Prizor iz satirične komedije Prva Kristusova skušnjava. Foto: IMDb

Kljub temu pa je, kot je po poročanju Varietyja v izjavi za javnost zapisala ekipa Porta dos Fundos, "ogrozil več nedolžnih življenj v podjetju in na ulici." Ob tem pa še, da želijo "okrepiti svojo zavezanost dobremu humorju in razglasiti, da bomo nadaljevali močnejši, bolj združeni, navdihnjeni in prepričani, da bo Brazilija preživela ta vihar sovraštva in da bo ljubezen prevladala skupaj s svobodo govora." Nekaj dni kasneje pa je po družbenih omrežjih zaokrožil videoposnetek, na katerem so trije moški prevzeli odgovornost za napad.

Vrnitev iz puščave v ljubki družbi

Satirična komedija Prva Kristusova skušnjava se odvija v času, ko se Jezus po 40 dneh v puščavi prikradel domov. Mati Marija in očim Jožef ga presenetita z zabavo za 30. rojstni dan, vendar se kot težaven izkaže spremljevalec, s katerim se je vrnil v domači kraj. Jezus se je namreč iz puščave vrnil v družbi ljubkega mladega Orlanda.

Komedija pravzaprav Jezusa nikoli ne prikazuje kot eksplicitno homoseksualno usmerjenega, vendar pa vedenje njegovega spremljevalca in Jezusovo nelagodje zaradi moškega spremljevalca kažeta na skoraj gotovo homoseksualnost teh dveh likov. Ustvarjalci filma, ki so leta 2018 posneli prav tako komično upodobitev bibličnih dogodkov The Last Hangover (Zadnji maček), kjer gre za besedno igro na The Last Supper (Zadnja večerja), svoje delo branijo kot legitimno svobodo govora.