Prizor iz filma Mnogi svetniki Newarka z Michaelom Gandolfinijem. Mladega igralca je bilo mogoče predlani videti že v vlogi Joeyja Dwyerja v HBO-jevi seriji The Deuce, lani je odigral manjšo vlogo v filmu Oceanovih osem, leta 2015 pa se je kot avtor podpisal pod kratki film Flower in v njem tudi odigral glavno vlogo.Foto: IMDb

Septembra 2020 v kinodvorane v ZDA prihaja sicer film The Many Saints of Newark (Mnogi svetniki Newarka) z dogajanjem v času mladosti Tonyja Soprana, ki ga upodablja najstniški sin Jamesa Gandolfinija, leta 2000 rojeni Michael Gandolfini. Film, ki je trenutno v postprodukciji, nastaja pod okriljem HBO-ja, New Line Cinema in Chase Films.

Tudi za serijo Sopranovi, ki so jo snemali med letoma 1999 in 2007, je stal HBO. Po poročanju spletnega portala Vice pa naj bi pri tej produkcijski hiši razmišljali o ponovni obuditvi serije.

Serija Sopranovi s šestimi sezonami je med drugim dobila kar 21 nagrad emmy. Na posnetku je ekipa na podelitvi zlatih globusov. Foto: IMDb

Casey Bloys, programski direktor HBO-ja, je v pogovoru za Deadline dejal, da se je Michael Gandolfini tako fantastično odrezal, ko je stopil v očetove čevlje kot mladi Tony Soprano, da se pri HBO-ju poigravajo z idejo, da bi ustvarili celotno serijo s predzgodbo ene najboljših televizijskih serij vseh časov.

"Zmeraj pravim: Nikoli ne reci nikoli," je po pisanju Deadlina dejal Bloys. "Ni načrtov, ni razprav o tem, ampak [Michael Gandolfini] je res dober igralec; bil je tudi v seriji The Deuce. Trenutno ni ničesar na mizi, vendar bom ostal odprt."

Seveda so te navedbe, četudi ne zagotavljajo ničesar, naletele na različne odzive. To je predvsem posledica kultnega statusa Sopranovih, pa tudi ne prav pozitivnih izkušenj z množico predzgodb, ki se snemajo v zadnjem času.

Koraki, ki vodijo do vloge mafijskega šefa

Pri Viceu predpostavljajo, da bi serija najverjetneje spremljala Tonyja, ki bi ga seveda upodobil Michael Gandolfini, kako odrašča, se uveljavlja in se vzpenja po lestvici, dokler na koncu ne postane mafijski šef.

Sicer pa v filmu Mnogi svetniki Newarka poleg Michaela Gandolfinija igrajo še Jon Bernthal, Vera Farmiga, Corey Stoll in Billy Magnussen, prinaša pa zgodbo nekajdnevnega dogajanja leta 1967, ko so v Newarku, mestu ameriške zvezne države New Jersey z največ prebivalci, izbruhnili medrasni nemiri.

Avtor serije Sopranovi, David Chase, je napisal scenarij za film v sodelovanju z Lawrenceom Konnerjem, režiral pa ga je Alan Taylor, ki je sodeloval tudi že pri seriji.