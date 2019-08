V jubilejni izdaji je festival v Sarajevu zbral 270 filmov iz 56 držav, kar je največ doslej.

V bosanski prestolnici so ljudje izjemno ponosni na to, da se Sarajevo vsako leto za teden dni prelevi v filmsko meko. V tem času celo mesto živi in diha s festivalom. Foto: Reuters

Festival, ki velja za enega najpomembnejših filmskih festivalov jugovzhodne Evrope, je filme razporedil na 18 programov ‒ kar 68 filmskih stvaritev bo doživelo svetovno premiero.

Festival bo odprl film Ines Tanović, ki je nastal v sodelovanju koproducentov iz Hrvaške, Romunije, Slovenije in Črne gore. Celovečerec, ki je uvrščen v tekmovalni program, prinaša zgodbo o problematičnem najstniku Armanu, ki je bil kot otrok posvojen.

V tekmovalni program celovečercev je selektorica Elma Tataragić uvrstila še osem filmov. Za srce Sarajeva so med drugim v igri gruzijsko-švedsko-francoska koprodukcija režiserja Levana Akina And then we danced, romunska filma Heidi v režiji Catalina Mitulescuj in Mo režiserja Raduja Drugomira ter bosansko-nizozemska koprodukcija Take Me Somewhere Nice režiserke Ene Sendijarević.

Prestižne serije imajo že nekaj časa prostor na festivalih

Med slovenskimi filmi bo festival poleg dokumentarca Gačića, ki bo doživel svetovno premiero, v programu Fokus ponudil še film Damjana Kozoleta Polsestra, med drugim pa bo predstavljena tudi slovenska dramska nadaljevanka Jezero, ki je v produkciji TV Slovenija nastala po predlogi istoimenske literarne uspešnice Tadeja Goloba.

Observacijski dokumentarec Hči Camorre predstavlja zgodbo Cristine Pinto, ki je bila kot mladoletnica obsojena na 24 let zapora zaradi sodelovanja v oboroženi mafijski organizaciji.

Vrnitev velikih zvezd

Častno srce Sarajeva bodo letos namenili poljskemu režiserju Pawlu Pawlikowskemu in mehiškemu filmskemu ustvarjalcu Alejandru Gonzalezu Iñarrituju. Posebni gost festivala bo tudi priznani mehiški igralec Gael Garcia Bernal, ki je častno srce prejel leta 2014.

Gael Garcia Bernal se v Sarajevo vrača z novim filmom Chicuarotes, sicer pa spremlja svojega rojaka Alejandra Gonzaleza Iñarrituja, ki bo letos prejel častno nagrado za svoj prispevek k filmski umetnosti. Festivalski obiskovalci se bodo lahko udeležili "mojstrskega tečaja", na katerem bo Bernal govoril o svoji karieri in ustvarjanju. Foto: Reuters

Sredi vojne vihre ‒ ustanovili filmski festival

Filmski festival v Sarajevu, ki so ga osnovali leta 1995, še pred koncem štiriletnega obleganja mesta, z željo, da bi pripomogel k obnovi družabnega življenja v Sarajevu in mestu pomagal obdržati njegov kozmopolitski duh, je z leti postal glavno srečevališče filmarjev iz regije in širšega sveta