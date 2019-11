Filmska ekipa pozdravlja drugo zlato rolo. Foto: Kolosej

"Film smo posneli za gledalce, in več kot očitno je, da nam je uspelo ustvariti in povedati zgodbo, ki je mlade navdušila. Na tisoče si jih je ogledalo naš film, verjamem, da jih bo v kino zavilo še veliko. Super občutek je, ko ugotoviš, da si ustvaril nekaj, kar je všeč toliko ljudem," je ob tem dejal glavni igralec Klemen Kostrevc.

Druga zlata rola za Košarkar naj bo 2

Nagrado sta režiserju Borisu Beziću, scenaristu Primožu Suhodolčanu in igralcem izročila direktorica filmskega programa in marketinga v Koloseju Ursula Spruk in predstavnik Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev režiser Miha Hočevar.

Film je posnel Boris Bezić. Foto: Kolosej

Podelitve zlate role, ki jo najuspešnejšim in najbolj gledanim slovenskim filmom podeljujejo od leta 2001, sta se udeležila še njegova soigralca Gojmir Lešnjak - Gojc in Lado Bizovičar.

Ursula Spruk je izrazila veselje nad razcvetom filmov, ki v dvorane pripeljejo številne mlade in tudi njihove starše. V zadnjih treh letih je Košarkar naj bo 2 tretji mladinski oziroma družinski film, ki si ga je ogledalo več kot 50.000 gledalcev.

V filmu Košarkar naj bo 2 spremljamo novo poglavje o visokem Ranti, čigar življenje spremeni košarkarska žoga. Zgodba se nadaljuje leto pozneje, ko poletno predpočitniško vzdušje pretresejo nepredvidene šolske obveznosti, ljubezenske težave in košarkarski zapleti. Toda Ranta in druščina se ne dajo, so vsebino filma povzeli v Slovenskem filmskem centru.