Artur Brauner (1918−2019). Foto: EPA

Brauner je veliko prispeval k ugledu nemške filmske industrije po drugi svetovni vojni. Nemška ministrica za kulturo Monika Grütters je ob Braunerjevem slovesu producenta označila za "enega najpomembnejših filmskih producentov mlade zvezne republike". "To, da se je kot nekoč preganjan poljski Jud po drugi svetovni vojni vrnil v deželo, ki je umorila njegovo družino, da bi produciral filme in se angažiral pri ponovni vzpostavitvi demokracije v Nemčiji, je resnično in veliko darilo za našo deželo," je še dodala.

Leta 1948 je v Braunerjevi produkciji nastal film Morituri, v katerem režiser Eugen York pripoveduje zgodbo o skupini internirancev, ki jim poljski zdravnik pomaga pobegniti iz koncentracijskega taborišča. Foto: IMDb.

Rodil se je v Lodžu leta 1918 v judovski družini. Ta je po nemški zasedbi Poljske pobegnila v Sovjetsko zvezo. Leta 1946 je Brauner prišel v Berlin, kjer je ustanovil svojo filmsko družbo Central Cinema Company – CCC, v njenih studiih pa je nastalo več kot 700 igranih filmov in televizijskih produkcij.

V nacističnih koncentracijskih taboriščih je Brauner izgubil 49 sorodnikov in temu črnemu poglavju zgodovine je posvetil velik del svojega filmskega prizadevanja. Že leta 1948 je na filmskem festivalu v Benetkah predstavil film Morituri, ki ga je režiral Eugen York, o begu zapornikov iz koncentracijskega taborišča.

Brauner je v svoji dolgi karieri sodeloval z velikimi imeni iz sveta filma, kot so Romy Schneider, Curd Jürgens, Caterina Valente, Maria Schell, O. W. Fischer in Heinz Rühmann. Leta 1990 je navdušila njegova produkcija Europa Europa v režiji Agnieszke Holland, ki je prejela zlati globus. V nasprotju z Nemčijo je film doživel velik uspeh v pri ameriškem občinstvu.

Brauner je produciral tudi pustolovske filme, med drugim vestern Old Shatterhand (1964), v katerem sta zaigrala Lex Baker in Pierre Brice.

Producent, ki je avgusta lani slavil 100. življenjski jubilej, je od leta 1946 kot producent sodeloval pri nastanku več kot 300 filmov. Leta 2003 so ga na Berlinalu nagradili s festivalsko nagrado kamera za življenjsko delo in prispevek k filmski umetnosti. V karieri je nanizal še vrsto drugih priznanj, vključno z dvema zlatima globusoma in oskarjem, in sicer kot koproducent filma The Garden of the Finzi-Continis režiserja Vittoria De Sica (oskar za najboljši tujejezični film). Bil je tudi ugleden član Berlinske judovske skupnosti.

Avgusta lani so v Nemčiji slavili Braunerjevo stoletnico. Foto: EPA

Braunerjeva družina je sporočila, da je producent, ki je živel in delal v Berlinu, umrl v spanju. Njegovo producentsko delo pa nadaljuje hčerka Alice.