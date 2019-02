Leta 2004 so mu na 61. beneškem filmskem festivalu podelili zlatega leva za življenjske dosežke. Foto: EPA

Film Pojmo v dežju (Singin’ in the Rain) je posnel z Genom Kellyjem, ki je v muzikalu tudi odplesal nekaj najbolj nepozabnih plesnih točk v zgodovini filma. Film se je zapisal med najbolj priljubljena dela klasičnega Hollywooda in muzikal, ki je postal sinonim tega žanra.

Donen, ki je bil sicer tudi sam plesalec in koreograf, je v svoji karieri med drugim režiral še muzikale On the Town (film iz leta 1949 je bil njegov prvenec, poleg Kellyja je v njem nastopil tudi Frank Sinatra), Seven Brides for Seven Brothers (1954) in Funny Face (1957) s Fredom Astairom in Audrey Hepburn v glavni vlogi.

Štiri filme je posnel s Caryjem Grantom - Kiss Them For Me (1957), Indiscreet (1958), The Grass is Greener (1960) in Charade, v katerem je leta 1963 znova nastopila Audrey Hepburn. Zadnji film, ki je ugledal kinodvorane, je Donen posnel leta 1984, šlo pa je za komedijo Blame it on Rio, v kateri je nastopil Michael Caine.

Kot je leta 20013 povedal v pogovoru za Vanity Fair, je bila njegova hollywoodska kariera tako dolga, da je bil ob njegovih začetkih zvok še vedno razmeroma nova stvar. "In razlog, da so se začeli snemati muzikali, je bil prav zvok. V film so vključili glasbo. Tako se je vse začelo."

Filmski kritik časopisa Chicago Tribune Michael Phillips je v tvitu Donena opisal kot "gromozanski, pogosto spregledan talent". Ameriška filmska akademija mu je častnega oskarja podelila leta 1997. Nagrajenca je tedaj predstavil Martin Scorsese, v tistem času od Akademije podobno spregledan režiser, ki je dejal: "Nekoč, pred davnimi časi, je osamljenega dečka v Južni Karolini prevzel čudež filma. Očaralo ga je vse od kavbojev do komikov in filmskih pošasti. In potem je videl svoj prvi muzikal, Flying Down to Rio.”

Gene Kelly v eni od najbolj znamenitih točk v filmu Pojmo v dežju (1952). Foto: IMDb

Kot je Donen nekoč pripovedoval, mu je film, ki ga je videl pri devetih letih, spremenil življenje. "Zdel se je čudovit, medtem ko moje življenje ni bilo. Radost plesanja na glasbo! In Fred (Astaire, op. n.) je bil tako čudovit, in Ginger (Rogers). Moj Bog, Ginger!"

Stanley Donen se je rodil 13. aprila leta 1942 v Columbii v Južni Karolini. Nekaj časa je plesal na Broadwayu in tam srečal Kellyja, s katerim sta v Hollywoodu potem ustvarila nekaj skupnih projektov. Donen je občudoval Kellyjevo delo, za kamero pa se nista najbolj razumela, saj je bil slednji menda lahko izredno težaven. O njunem nesoglasju zunaj filmskih studiev pove tudi detajl iz zasebnega življenja. Potem ko se je končal zakon med Donanom in njegovo prvo ženo Jeanne Coyne, se je z njo poročil Kelly.

Donen se je poročil petkrat, skrito pa ni ostalo niti njegovo ljubezensko razmerje z Elizabeth Taylor. Zadnja leta je bil poročen z igralko in režiserko Elaine May, s katero je sodeloval v gledaliških projektih, poročajo ameriški mediji.

Vest o režiserjevi smrti je potrdil eden od njegovih sinov.