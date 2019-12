Anna Karina (1940-2019). Foto: EPA

"Danes je francoski film osirotel. Izgubil je eno svojih legend," je ob žalostni vesti na Twitterju zapisal francoski minister za kulturo Franck Riester.

Kot je sporočil agent Anne Karina, je igralka umrla v soboto v bolnišnici v Parizu. Ob njej je bil njen četrti mož, ameriški režiser Dennis Berry.

Anna Karina se je v zgodovino filma zapisala predvsem z vlogami v filmih, ki jih je posnela z Jean-Lucom Godardom, s katerim je bila nekaj časa tudi poročena. Nastopila je v sedmih Godardovih filmih, tudi v znamenitem Norem Pierrotu (1965). Z vlogo v filmu Ženska je ženska je leta 1961 na berlinskem filmskem festivalu osvojila nagrado za najboljšo žensko vlogo.

Anna Karina v filmu Ženska je ženska (1961). Foto: IMDb

Rodila se je leta 1940 na Danskem, od koder je še kot najstnica štopala v Pariz v želji, da bi postala igralka. Ko jo je Godard odkril – medtem ko se je nekega dne sprehajala po Elizejskih poljanah – je bila že uspešna manekenka. Režiser ji je ponudil vlogo že v svojem prvem filmu Do zadnjega diha, a je ponudbo zavrnila zaradi prizora, kjer bi morala biti gola.

Nekaj mesecev pozneje ji je ponudil drugo vlogo in tako se je začelo njuno večletno filmsko sodelovanje. Ko je pri 21-letih osvojila srebrnega medveda na Berlinalu, sta bila z Godardom že poročena. Ločila sta se leta 1965. "Zelo sva se imela rada. A z njim je bilo težko živeti. Bil je eden tistih, ki so ti rekli 'grem po cigarete', vrnili pa so se čez tri tedne," je Karina dejala leta 2018 v pogovoru za AFP. Kljub kratkemu trajanju njune zakonske zveze je ta postala skoraj tako ikonična kot filmi, ki sta jih posnela skupaj.

Poljub Anne Karina in Jean-Paula Belmonda na plakatu lanskega filmskega festivala v Cannesu. Foto: EPA

Po ločitvi je igralka nadaljevala dolgo in uspešno kariero in med drugim sodelovala z režiserji, kot so Jacques Rivette, Luchino Visconti in Tony Richardson.

Leta 1973 se je sama preizkusila za kamero in posnela Vivre Ensemblem, ljubezensko zgodbo o učitelju zgodovine in svobodomiselni mladenki, ki se tragično konča z mamili in družinskim nasiljem. Anna Karina se je posvečala tudi glasbi in s Sergeem Gainsbourgom posnela Sous Le Soleil Exactement.